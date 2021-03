Model haalt uit naar haters: “Je weet toch dat lichaamshaar ook dáár groeit?” (foto)

Een reclamecampagne van Adidas wordt niet door iedereen gesmaakt omdat het model in kwestie haar okselhaar toont. Ze reageerde zelf boos op de haatreacties.

Leila Davis (25) is het gezicht van de nieuwste sportcollectie van Adidas. De Britse paaldanseres en choreografe pronkt op de Instagram van Adidas en laat haar okselhaar, dat ze altijd heeft, daarbij niet achterwege.

De meeste mensen vonden het erg sterk van haar om dat niet te verbergen. “Bedankt, Adidas, om vrouwen te steunen om met hun lichaam te doen wat ze willen. Mannen mogen lichaamshaar hebben, dus waarom wordt dat nog steeds niet echt aanvaard bij vrouwen?”, en “Normaliseer lichaamshaar, het is gewoon haar”, klinkt het onder meer.

Enkele mensen vonden het nodig om hun ongenoegen te uiten over het okselhaar. Davis liet de kritiek niet zomaar passeren. “Dus een merk deelt mooie foto’s van mij en omdat ik okselhaar heb, doen mensen daar moeilijk over? Jullie weten toch dat het daar natuurlijk groeit, hé?”, schrijft ze op Twitter.

So a brand posted some cute pics of me and because I have armpit hair people are PRESSED! You do realise it grows there naturally right??? If its that deep send me your address and I'll send you some trimmings from my bum crack pic.twitter.com/gDSESSO2Ca