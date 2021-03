Miss België-finaliste kreeg te maken met seksuele intimidatie: “Hij wilde mij in bed krijgen”

De Antwerpse Miss België-kandidate Véronique Michielsen vertelt in een openhartig interview over een nare ervaring met een sponsor. De man in kwestie wilde immers seks in ruil voor sponsoring. Toen Véronique duidelijk maakte dat ze dat niet wilde, ging het van kwaad naar erger.

Op 31 maart wordt Miss België verkozen en een van de finalistes is Véronique Michielsen. De 20-jarige brunette met Ecuadoriaanse roots zocht, zoals dat wel vaker gebeurt ter voorbereiding van de verkiezing, naar een sponsor via de app Houseparty. Maar al snel bleek het om iemand te gaan met slechte bijbedoelingen. “Hij deed zich voor als een geïnteresseerde sponsor. Maar dat bleek komedie en vals spel te zijn. Hij wilde mij in bed krijgen, zo bleek… Kijk, ik ben iemand die altijd in het goede van de mensen gelooft, totdat het tegendeel bewezen wordt. Ik kan er niet aan doen, het is misschien naïef van mij. Maar ik denk in eerste instantie altijd dat mensen een goeie inborst hebben. En ook met die zogezegde sponsor ging het zo. Die man zou mijn promotiecampagne regelen. Hij gaf aan dat alles in orde was, voor zowel flyers als affiches. Ik was blij, ah ja!”, vertelt ze in TV Familie.

Dreigementen

Drie weken later bleek dat de man zijn beloften als sponsor helemáál niet was nagekomen. “Ik was in alle staten. Ik kon mezelf wel voor het hoofd slaan dat ik niet verder naar sponsors had gezocht. En toen ik die man vroeg waarom hij niet voor mijn flyers en affiches had gezorgd, blafte hij mij af omdat ik volgens hem geen moeite voor hem deed. En toen ik vroeg wat hij daarmee bedoelde, zei hij dat hij seks met mij wilde. Ik was in shock. Ik zei direct dat ik daar van geen kanten toe bereid was. En toen begon hij te dreigen. Hij zou ‘mensen’ sturen die mij op andere gedachten zouden brengen… Ik was in paniek, de tranen stonden in m’n ogen. Ik heb die man meteen geblokkeerd op mijn sociale media en mijn telefoon”, klinkt het.

Zwarte lijst

Véronique was zo bang dat zelfs niet meer alleen de straat op durfde. “En die angst gaat maar niet weg, ook al heb ik die kerel sindsdien niet meer gehoord. Ik heb altijd schrik dat hij of iemand anders mij ergens staat op te wachten. Ik heb het natuurlijk allemaal wel meteen aan Darline Devos van het Comité Miss België verteld. Ze heeft die man op de zwarte lijst gezet. Die lijst krijgen alle meisjes wanneer ze zich inschrijven voor de Miss België-verkiezing, zodat we uitkijken bij het zoeken naar sponsors. En nu… Kijk, ik vertel dit allemaal omdat ik alle misskandidates wil waarschuwen. Wees alsjeblieft héél voorzichtig bij het contacteren van mensen die zeggen dat ze je sponsor willen zijn”, waarschuwt ze.

Kroontje

Nu de nare ervaring achter haar ligt, kijkt ze enorm uit naar de verkiezing. “Ik hoop het kroontje op m’n hoofd te krijgen. (lachje) Zodat ik iedereen trots zal kunnen maken als de nieuwe Miss België. En ook: ik wil de man die mij heeft bedreigd tonen dat hij mij niet heeft gekraakt. Hetzelfde geldt voor iedereen die mij vroeger heeft gekwetst. En als Miss België wil ik fenomenen als seksuele intimidatie en pesten onder de aandacht brengen. Want ook met dat laatste heb ik spijtig genoeg ervaring…”, besluit ze.