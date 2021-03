Gigantische walrus maakt uitzonderlijke verschijning in Ierland: “Mogelijk in slaap gevallen op drijvende ijsschots” (video)

Aan de Ierse Zuidwestkust is plots een walrus opgedoken, een dier dat normaal rond de poolcirkel vertoeft. Hoe de kolos op Valentia Island terechtkwam, blijft voorlopig nog een raadsel. Een uit de hand gelopen dutje of avontuurlijke voortplantingsdrang behoren tot de mogelijkheden.

“Ik dacht eerst dat het een zeehond was, maar toen zagen we de slagtanden”, zegt vader Alan Houlihan wiens vijfjarige dochtertje Muireann het dier tijdens een wandeling op Valentia Island spotte. “Hij was enorm. Hij was ongeveer zo groot als een stier of een koe”, klinkt het in Ierse media.

Het gaat waarschijnlijk om een jonge walrus. Een volgroeide walrus heeft slagtanden van gemiddeld een halve meter, terwijl dit exemplaar er duidelijk over kleinere beschikt. Desalniettemin is de grootte van het dier indrukwekkend: twee meter lang van snuit tot staartvin.

Exhausted Arctic walrus spotted on Valentia Island #Kerry today far,far from home. Rare but not unusual sight by all accounts – first official walrus sighting here on the Shannon in 1897. (Footage thanks to Seánie Murphy/Valentia) @RTEnews pic.twitter.com/yrdQR1Ibam — JennïeØSullivân (@OSullivanJennie) March 14, 2021

Aansterken

Dat een walrus van het poolgebied naar de Ierse Zuidwestkust trekt is vrij uitzonderlijk. Volgens de Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) is dit de derde waarneming van een walrus sinds deze eeuw. Marien bioloog Keven Flannery spreekt van de eerste bevestigde waarneming ooit op het eiland. “Dit is ongelooflijk”, zegt hij aan de Ierse Independent. De bioloog denkt dat het jonge dier mogelijk in slaap viel op een ijsschots en afdreef. Hoewel de kanjer na een reis van duizenden kilometers waarschijnlijk uitgeput en hongerig is, geraakt hij volgens Flannery wel op eigen kracht thuis. De walrus moet zich eerst even aansterken met kokkels en mossels, die ruim voorradig zijn in het gebied rond Valentia. De enthousiaste locals worden gevraagd hun afstand te bewaren om het zichtbaar vermoeide dier alle rust te gunnen.

We would ask members of the public fortunate enough to see it, to observe this wayward traveler from a safe distance and to give it the space it requires and submit any subsequent sightings to the IWDG sighting scheme. Thank you🐳🦭 pic.twitter.com/hx6OyAdLpX — Irish Whale and Dolphin Group (@IWDGnews) March 14, 2021

Ook Tom Arnbom, adviseur bij het Wereld Natuur Fonds (WNF), vermoedt dat het dier het redelijk goed stelt. Hij schuift een andere verklaring voor het overzeese avontuur naar voren. “Soms wagen ze zich aan lange reizen om nieuwe voortplantingsgebieden te verkennen”, klinkt het. In dat geval was de onderneming van de walrus niet erg succesvol, maar aandacht van menselijke vrouwtjes krijgt hij wél. “Eindelijk een beetje leuke opwinding”, zegt een vrouw aan de Ierse omroep RTÉ. “We waren zo somber door alles rond corona. Dit is goed nieuws.”