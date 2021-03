Deze bekende documentairemaker werkt aan BBC-docu over Joe Exotic

De Britse televisiemaker Louis Theroux zal voor de Britse openbare omroep BBC een documentaire maken over Joe Exotic, de hoofdfiguur uit de Netflix-documentaire ‘Tiger King’. In de nieuwe documentaire zal Theroux spreken met de kennissen en vrienden van Joe Exotic over het leven na de Netflix-documentaire.

Tien jaar geleden kruisten de wegen van Theroux en Joe Exotic al eens. “Ik ben in 2011 drie keer bij hem geweest en heb er acht of negen dagen gefilmd. Ik was vergeten hoeveel beeldmateriaal ik eigenlijk al had verzameld van de man en sindsdien is het verhaal alleen maar gekker geworden”, aldus Theroux, bekend van zijn docureeks ‘Louis Theroux’s Weird Weekends’.

De excentrieke Joe Exotic kwam vorig jaar in het middelpunt van de wereldwijde mediabelangstelling te staan. In de populaire Netflix-documentaire ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ zagen we hoe de man in de Amerikaanse staat Oklahoma een dierentuin uitbaatte vol katachtigen. De serie staat bol van het drama en de onwaarschijnlijke wendingen. Momenteel zit Joe Exotic in een Amerikaanse gevangenis wegens het beramen van een huurmoord en dierenmishandeling.

Valse beschuldigingen

Het intussen wereldberoemde Greater Wynnewood Exotic Animal Park uit ‘Tiger King’ sloot de voorbije zomer voorgoed de deuren. De nieuwe eigenaar, die de dierentuin van Joe Exotic overnam, leverde vrijwillig zijn licentie in om het park te mogen runnen. Hij vond dat het Amerikaanse ministerie van Landbouw – op aandringen van dierenrechtenorganisatie PETA – valse beschuldigingen aan zijn adres uitte.