Zo reageerde Allison Scott toen Sean Dhondt het nieuws opbiechtte: “Ik zei hem dat hij moest vertrekken” (video)

Allison Scott, de vrouw van Sean Dhondt, blikt in ‘Kat Zonder Grenzen’ terug op het moment waarop ze van Sean te horen kreeg dat er naaktbeelden van hem rondgingen. “Ik wou hem toen echt vermoorden”, klinkt het.

Begin september kwam Sean Dhondt in een mediastorm terecht nadat naaktbeelden van onder meer hem de ronde deden op sociale media. We weten intussen dat hij in de val gelokt werd door ene ‘Eveline’.

Confronterend

In ‘Kat Zonder Grenzen’ vertelt Allison Scott openhartig over die eerste confrontatie. “Ik weet niet of ik dat moment ooit ga vergeten. Ik ging door een rollercoaster van emoties. Het voelde alsof mijn hart uit mijn lichaam werd gerukt. Ik kon niet meer ademen en wist niet wat ik erop moest zeggen. Op een bepaald moment begon ik gewoon te lachen. En daarna was ik woedend. Ik zei hem dat hij moest vertrekken, dat het mij niet uitmaakte waar hij naartoe zou gaan. Ik wou hem op dat moment echt vermoorden. En dus ging hij weg. Nadien hebben we erover gepraat, maar het is best wel confronterend om elk detail daarover te vertellen aan de persoon waar je van houdt. Hij was er niet zo goed in, dus heb ik het van andere mensen moeten horen”, vertelt ze.

Meer en meer beelden

De 31-jarige tattoo artist legt uit dat ze de meeste beelden van andere mensen doorgestuurd kreeg. “Ik wist van hem gewoon dat er foto’s de ronde deden die hij naar iemand verstuurd had, maar ik wist niet dat er ook video’s enzovoort waren. Dag na dag kwam ik meer te weten, want iedereen stuurde het naar me. Ik kreeg honderden berichten van mensen die ik niet ken. Dus ik kreeg alle foto’s en video’s op die manier toegestuurd”, besluit ze.

‘Kat Zonder Grenzen’ is elke woensdag om 21.30u te bekijken op Play4.