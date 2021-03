Alweer heeft een TikTokker een fout opgemerkt in ‘Friends’. @Thebradleymarcus deelde een fragment van het populaire programma waarin te zien is hoe Joey Tribbiani in een fractie van een seconde plotseling een andere outfit aanheeft. De subtiele fout vindt plaats in het vijfde seizoen, aflevering 17, ‘The One with Rachel’s Inadvertent Kiss’. Was het jou al opgevallen?