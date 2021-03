Jeffrey uit ‘De Bachelorette’ heeft geen spijt: “Elke is verre van mijn droomvrouw”

Voor Jeffrey zit het ‘De Bachelorette’-avontuur er al op. Hij kreeg geen roos van Elke Clijsters, dus mocht hij beschikken. Teleurgesteld is hij niet. “Ik ben het net gewend om de volle aandacht van een vrouw te krijgen”, klinkt het.

Het was afgelopen donderdag even schrikken in ‘De Bachelorette’. In plaats van één afvaller moesten er plots drie heren naar huis. Einde verhaal dus voor Nicolas, Mike en Jeffrey. Terwijl de teleurstelling op het gezicht van Nicolas en Mike af te lezen was, leek Jeffrey haast opgelucht om te mogen vertrekken. “Ik denk dat mijn uitspraak ‘Ik ben geen hond, ik ga niet voor haar in de rij staan’ mij de das heeft omgedaan. Maar spijt heb ik daar niet van, hoor. Na een week liep ik al de muren op in die villa. Geen gsm of tv, ’s avonds niet eens een glaasje alcohol…. pfff”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Eigen ruiten ingegooid

De 32-jarige zelfstandige uit Gent besefte al snel dat Elke niets voor hem was. “Ik ben het net gewend om de volle aandacht van een vrouw te krijgen. Ach, had ik Elke in een andere context ontmoet, dan was het tussen ons ook niks geworden. Eerlijk? Ze is verre van mijn droomvrouw. Ik heb al veel bloedmooie vrouwen gehad. Waar niks mee aan te vangen viel, maar goed. (lacht) Elkes maturiteit sprak me op voorhand wel aan, maar ’n echte klik is er nooit gekomen. Daarom heb ik bewust mijn eigen ruiten ingegooid door enkele gewaagde uitspraken te doen”, klinkt het.

Te laag bad boy-gehalte

Django lijkt momenteel de grootste kanshebber om het hart van Elke te veroveren, al heeft Jeffrey daar toch zijn twijfels bij. “Hij is dan ook een mooie en charmante gast. Al denk ik dat z’n bad boy-gehalte iets te laag ligt. Vergeet niet dat de vader van Elkes kinderen Jelle Van Damme is, hé! Mijn ex, de mama van mijn zoon Liano (8), heeft voor mij nog iets gehad met Jelle”, besluit hij.

