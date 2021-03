Hier is de volgende variant: “Bretoense mutatie omzeilt test”

Frankrijk heeft opgeroepen tot alertheid in verband met een variant van het coronavirus die is opgedoken en bij een PCR-test een negatief resultaat geeft. In België is de “Bretoense mutatie” nog niet vastgesteld, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.

De Franse autoriteiten waarschuwden dat in een ziekenhuis in Lannion, in Bretagne, acht besmettingen werden vastgesteld van de nieuwe variant. De patiënten hadden de typische coronasymptomen, maar de PCR-test gaf een negatief resultaat. Uit verdere analyse bleek uiteindelijk toch een besmetting.

Verschillende testen

“Tot nu toe hebben we die Bretoense variant nog niet vastgesteld op ons grondgebied”, zegt Van Gucht. “Belangrijk is wel dat er heel veel verschillende testen worden gebruik door verschillende laboratoria. Het is mogelijk dat een bepaalde test een probleem heeft met een bepaalde variant. Dat betekent niet noodzakelijk dat dit ook voor alle andere testen geldt. Integendeel.”

Van Gucht zegt dat de variant goed zal worden opgevolgd. “In het slechtste geval kan het betekenen dat we bepaalde testen moeten aanpassen. Bij PCR-testen kan dat vrij eenvoudig door bepaalde reagentia aan te passen.”