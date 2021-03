Ga binnenkort met je avatar naar het concert van Zwangere Guy in de virtuele AB

Ancienne Belgique brengt het concert naar de huiskamer met Nouvelle Belgique, een virtuele podiumplek waar artiesten volledig live zullen kunnen optreden in een speciaal ontworpen 3D-wereld. Zwangere Guy, een habitué van de Brusselse concertzaal op de Anspachlaan, bijt op 12 april de spits af. “Ancienne Belgique gaat helemaal di-GUY-taal”, klinkt het.

Nouvelle Belgique is een interactieve gaming-omgeving waarin de AB volledig digitaal werd nagebouwd – inclusief rode balkons en bar. Concertbezoekers krijgen een eigen avatar waarmee ze zich vrij in de virtuele omgeving kunnen voortbewegen, in interactie kunnen gaan met elkaar én de artiest. “Het hele gebeuren heeft iets weg van een game”, zegt Hervé Verloes van Poolpio, het creatief agentschap dat de virtuele concertzaal mee vormgaf.

Licht- en geluidstechnici zullen de virtuele concerten mee vormgeven, opdat de digitale ervaringen als echte concerten zouden aanvoelen. Wat te zien is op het scherm, speelt zich op hetzelfde moment af in de echte wereld. De optredende artiest krijgt daarvoor motioncapturekostuum aangepast, dat alle bewegingen zal vertalen naar het virtuele podium. Zwangere Guy mag op 12 april als eerste de digitale planken betreden.

Fortnite

AB liet zich naar eigen zeggen inspireren door de virtuele concerten van rapper Travis Scott en dj Marshmello in de game Fornite. “Vreemde tijden voeden nieuwe kansen”, zegt Tom Bonte, algemeen directeur van AB. “Ons project ’Nouvelle Belgique’ is zonder twijfel zo’n kans. Het laat toe dat publiek en artiest op een creatieve manier opnieuw met mekaar in verbinding staan en het ambieert om de deuren van onze concertzaal op termijn terug wagenwijd open te zetten, zowel fysiek als digitaal.”

Een kaartje voor het concert van Zwangere Guy in de Nouvelle Belgique kost 10 euro. Tickets en info vind je hier.