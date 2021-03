“Enig” kind blijkt na DNA-test 30 broers en zussen te hebben

Biologische vader

Spermadonor

Als je de laatste tijd op TikTok bent geweest, ben je misschien een trend tegengekomen waarbij mensen de schokkende familiegeheimen opbiechten die ze ontdekten na het doen van een DNA-test. Een man heeft onlangs zijn wilde verhaal gedeeld en is daardoor viraal gegaan.In een video op het sociale mediaplatform vertelde Andy Nabil, beter bekend [email protected] , kijkers dat hij altijd had geloofd dat hij enig kind was, maar ontdekte na het doen van een Ancestry DNA-test dat dit niet het geval was.Andy legt uit hoe zijn resultaten aantoonden dat hij een aantal broers en zussen had, maar het meest verrassende was dat zijn vader eigenlijk niet zijn biologische vader was. “Mijn vader vertelde me dat hij voornamelijk Frans en Engels was van afkomst en ik dacht: ‘Dat is vreemd, aangezien ik blijkbaar vooral Iers was’.”Vervolgens toont hij de vermelde familieleden op de testresultaten, die een andere man hebben vermeldden als vader. Hij vervolgt: “Na een zoektocht op Google ontdekte ik dat mijn vader een spermadonor was.” “Ik werd twee dagen geleden wakker met het idee dat ik enig kind was, en nu kom ik erachter dat ik de op een na oudste van 31 ben.” In de commentaren beweert hij verder dat hij de DNA-testkits voor zichzelf en zijn ouders kocht voor Kerstmis – maar ze gaven hem geen waarschuwing over de resultaten. Maar toen ze werden ondervraagd over zijn biologische vader, bevestigden ze dat het allemaal waar was.