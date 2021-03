Dochter van Veerle uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik heb toch mijn twijfels”

Hoewel ‘Blind Getrouwd’ nog volop bezig is, vermoeden de meeste mensen nu al dat Veerle en Sven niet getrouwd zullen blijven. Ook Veerles dochter Fien heeft er momenteel geen goed oog in.

Veerle Gyselings (56) en Sven Soetens (50) hoopten via ‘Blind Getrouwd’ de liefde van hun leven tegen te komen, maar na enkele afleveringen blijkt dat ze toch niet meteen op dezelfde golflengte zitten. Sven is hevig in het avontuur gevlogen terwijl Veerle meer een afwachtende houding aanneemt. Dat heeft intussen al tot kleine ergernissen geleid, maar wie weet komt het alsnog goed tussen hen.

Twitter niet overtuigd

Christophe Ramont, die vorig jaar deelnam aan ‘Blind Getrouwd’, geeft Veerle en Sven slechts 40 procent slaagkans. En ook op Twitter geloven weinig mensen in een geslaagd huwelijk. “Volgens een poll op Twitter denkt tachtig procent dat we het einde van het programma zelfs niet zullen halen (lacht). Onze huwelijksreis verliep met ups en downs, het botste soms, maar ik geef niet snel op. Ik voelde inderdaad niet meteen aantrekkingskracht, Sven is mijn type niet, maar daar wil ik doorheen kijken.”

“Ik wil hem eerst beter leren kennen en een mooie vriendschap opbouwen. In een vertrouwde omgeving – wanneer we gaan samenwonen – leer je elkaar beter kennen. Op huwelijksreis speelde vermoeidheid me parten, ik voelde de gevolgen van mijn coronabesmetting enkele weken eerder. Bovendien moest ik wennen aan de camera’s en miste ik mijn dochter, drie honden en twee katten. Ik heb regelmatig met een psychologe gebeld omdat ik me niet goed in mijn vel voelde. Ze raadde me aan om het tijd te geven”, vertelt Veerle in Story.

Ook Fien, de bijna 22-jarige dochter van Veerle die haar moeder ingeschreven heeft voor het programma, weet niet goed wat ze ervan moet denken. “Op het huwelijksfeest dacht ik oprecht dat het goed zou komen, maar met wat ik intussen op tv heb gezien, heb ik toch twijfels… Al hoop ik nog altijd dat het lukt!”, klinkt het.

Hart op de tong

Volgens de experten zou Veerle toch een geschikte partner voor Sven zijn omdat zij hem in balans kan brengen, maar daar heeft Veerle haar bedenkingen bij. “Het lijkt me niet fair om hem te willen veranderen. Je mag je partner niet kneden. Dan zou Sven niet meer dezelfde persoon zijn. Ik krijg soms de vraag of ik hem kan temmen, maar moet dat dan? Sven moet vooral blijven wie hij is. Ik zie echt veel goeds in hem, hoor. Hij is vriendelijk, eerlijk, openhartig, hij heeft een groot hart, zijn hart ligt op zijn tong. Je weet wat je aan hem hebt en dat heb ik graag. Hij heeft ook gevoel voor humor. Elkaar wat plagen, daar hou ik van. Mijn partner moet mijn maatje zijn, iemand met wie ik lol kan trappen”, legt ze uit.

Dochter het huis uit

Fien wil vooral dat haar mama gelukkig is en dat ze iemand heeft om op terug te vallen als zij het huis uit gaat. “Wat de toekomst ook brengt, ik denk dat ik voor mama altijd belangrijk zal blijven en op de eerste plaats zal komen. Anderzijds heb ik zelf steeds meer behoefte om op eigen benen te staan. Ik wil mama niet kwetsen, maar ik heb space nodig. Na mijn werkdag wil ik in mijn eigen zetel zitten. Sinds een half jaar heb ik een relatie met Bo uit Mechelen, hij speelt in Nederland voetbal in tweede klasse. We denken eraan om binnenkort te gaan samenwonen. Ondanks de scheiding van mijn ouders geloof ik nog steeds in de liefde en wil ik een gezin stichten”, aldus de dochter van Veerle.

Loslaten

Ook Veerle beseft dat haar dochter niet eeuwig thuis blijft wonen. Daarom zoekt ze een partner waarmee ze een goede connectie heeft. “Ik besef heel goed dat het geen twee jaar meer zal duren eer Fien elders gaat wonen, dat is de normale gang van zaken. We hebben afgesproken dat we minstens één keer per jaar met ons twee op reis blijven gaan, maar ik weet dat ik haar verder moet loslaten. Daarom komt Blind Getrouwd op het juiste moment. Ik kijk ernaar uit om een partner te vinden met wie ik een goede connectie heb. Al zal het wennen zijn om opnieuw met een man onder één dak te wonen. Met het ouder worden zit je in je eigen routine. Maar als je iemand graag ziet, verdraag je daar meer van, zeker?”, besluit ze.

