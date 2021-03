Vrouw van Sean Dhondt reageert voor het eerst op hetze: “Ik heb het allemaal bekeken” (video)

Allison Scott, de vrouw van Sean Dhondt, heeft voor het eerst gereageerd op de naaktbeelden van haar man die een half jaar geleden de ronde deden. “Je voelt je vernederd”, klinkt het.

Begin september doken er op sociale media naaktbeelden van onder meer Sean Dhondt op. De 37-jarige presentator werd in de val gelokt door ene ‘Eveline’. Zelf excuseerde hij zich destijds openlijk naar zijn vrouw toe. “Het spijt me, uit het diepste van m’n hart, dat ik jouw vertrouwen in ons beschaamde en je enorm veel pijn en verdriet heb gedaan. Door enkel en alleen aan mezelf te denken. Ik wil me daarom niet enkel privé, maar ook publiek verontschuldigen, omdat jij, als slachtoffer in dit alles, dat ook verdient. Ik blijf voor jou vechten, no matter what”, klonk het.

Bedrog

Allison Scott, de vrouw waarmee Sean Dhondt tien jaar getrouwd is, praat in ‘Kat Zonder Grenzen’ voor het eerst over de hetze. “Iedereen stuurde het naar me ‘Dit wou ik je laten weten’. Er zijn mensen die zeggen: ‘Is het eigenlijk wel bedrog?’ Die mensen kunnen oprotten”, klinkt het.

Vernederd

De 31-jarige tattoo artist geeft toe dat ze alle beelden gezien heeft. “Je voelt je vernederd”, zucht ze. Wanneer Kat Kerkhofs haar vraagt of ze bij Sean blijft, krijgen we het antwoord nog niet te zien.

Nog getrouwd

Vorige maand liet Sean nog weten dat ze nog steeds een koppel vormen, maar dat Allison om werkgerelateerde redenen in de Verenigde Staten vertoeft. “Natuurlijk zijn we nog getrouwd. Maar Allison is een Amerikaanse die de kans heeft om haar familie te bezoeken. Ze kan hier nu toch niks doen, want ze is tatoeëerder. Alles hangt dus van de overheid af, die beslist wanneer ze weer aan de slag mag. Zo gauw ze een ‘go’ krijgt, keert ze terug naar België om te werken. Dat zou nu voorlopig vanaf 1 maart zijn. Ondertussen staan de boekingen voor haar tattooshop on hold. Ze heeft haar verblijf bij haar familie al een paar keer verlengd. Nu ze die kans heeft: waarom niet? Het is jammer dat we nu een tijdje niet bij elkaar zijn, maar daarna pikken we de draad weer op”, klonk het.

‘Kat Zonder Grenzen’ is elke woensdag om 21.30u te bekijken op Play4.