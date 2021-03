Op reis naar Egypte? K3 maakt het mogelijk

Klaasje, Hanne en Marthe van K3 brengen iets nieuws op de markt: een virtual reality-game. Het spel is gebaseerd op de nieuwe K3 film en neemt spelers mee naar het oude Egypte.

Gaminghal The Park werkte samen met Studio 100 om de K3-film ‘Dans van de Farao’ tot leven te wekken in VR. Met een VR-bril op je neus ben je even verdwenen van de ‘echte’ wereld. Zomaar op vakantie gaan naar Egypte sinds een jaar niet meer mogelijk. Binnenkort komt daar dus verandering in, want gezinnen kunnen toch de Egyptische pyramides gaan bezoeken. En dit samen met de meisjes van K3.

Foto Telenet

Op avontuur!

Het VR-spel is gemaakt voor twee tot zes spelers. Het gaat net als bij de andere spelen van The Park om ‘free-roam’ VR: dit betekent dat je bril niet vasthangt aan kabels en je vrij door de speelhal kan wandelen. Eens je de bril opzet, zit je, als avatar van een ontdekkingsreiziger, middenin het decor van de K3-film. Je medespelers zie je ook als ontdekkingsreizigers naast je bewegen, en je kan gewoon met hen praten en interageren tijdens het spel. “Je moet goed samenwerken en communiceren om de raadsels en puzzels op te lossen”, vertelt Klaasje. “Heel leuk om met je gezin of je vriendjes te spelen. Wij hebben het spel zelf geprobeerd.”

Het doel is om K3 te bevrijden uit een piramide in Egypte. Door goed samen te werken en puzzels op te lossen, gevoel voor ritme te tonen en zelfs over lava te lopen, vind je de sleutel die je naar de piramide brengt. Uiteindelijk dans je samen met een virtuele maar levensechte versie van K3 op de top van de piramide met prachtige uitzichten. “Je staat er écht in. Het is ook best vermoeiend hoor! Je moet echt bewegen en springen”, aldus de enthousiaste Klaasje.

Foto Telenet

Jonge kinderen

Het spel is speciaal ontworpen zodat jonge kinderen kennis kunnen maken met het concept virtual reality. Tot nu toe waren VR-brillen vooral voor een oudere doelgroep geschikt. The Park en Studio 100 sloegen de handen in elkaar om VR toegankelijk te maken voor een jongere doelgroep. Ze hielden daarbij rekening met diverse factoren. Zo werd de speelduur aangepast, zijn de acties en puzzels gefocust op intuïtieve samenwerking en is de virtuele wereld waar de spelers in terechtkomen herkenbaar vormgegeven.

De spelmakers hebben zich dus vooral op de doelgroep vanaf zeven jaar gericht, maar K3-lid Marthe is het daar niet helemaal mee eens. “Ik denk dat iedereen het moet komen spelen. Ik vond het zelf heel leuk, dus ik denk dat zowel jong als oud dit spel dit spel echt geweldig gaat vinden”, vertelt ze na het spelen van het spel.

Leerrijk

Ann Serneels, onderzoekster van de Thomas More Hogeschool, is in ieder geval overtuigd van de positieve effecten van virtual reality voor jonge kinderen. “Mogelijk maken mensen zich zorgen over de jonge leeftijd. Maar als het allemaal goed omkaderd is, zijn er heel veel voordelen aan: kinderen mogen dingen opnieuw proberen, ze mogen fouten maken en krijgen iets meer zelfvertrouwen. Daarnaast leren ze in dit spel heel veel communiceren en samenwerken met elkaar”, legt Serneels uit.

Uniek

Het is overigens zeer uniek dat een film tegelijkertijd met een VR-game gelanceerd wordt. Philippe De Schutter, CEO The Park: “We merken dat onze VR-ervaringen die gebaseerd zijn op een televisieprogramma of fictiereeks – zoals ons spel gebaseerd op ‘De Mol’ – heel erg aanslaan bij het publiek. Kijkers vinden het erg leuk om ook zelf deel te nemen en zich helemaal in de sfeer en setting te kunnen onderdompelen.”

Overtuigd? Het spel duurt 25 minuten en is te spelen op alle locaties van The Park. Tickets kunnen geboekt worden via www.theparkplayground.com.