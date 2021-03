Lucht in Peking kleurt helemaal geel door zwaarste zandstorm in 10 jaar (video’s)

Het noorden van China is getroffen door de zwaarste zandstorm in tien jaar. De autoriteiten in Peking hebben een ‘geel alarm’ afgekondigd en gewaarschuwd voor sterk beperkte zichtbaarheid.

De vervuiling in de Chinese hoofdstad bereikte gevaarlijke niveaus nadat een krachtige wind het zand uit het noordwesten van het land had geblazen naar Peking. Het meteorologische bestuur in China kondigde het gele alarm deze ochtend af. Volgens het bestuur zouden ongeveer 12 provincies getroffen worden.

Volgens Chinese media moesten de luchthaven in Peking meer dan 400 vluchten annuleren.

Beijing air today, a bit sub-optimal 😱 pic.twitter.com/JMHB1DHujc — Luke Giles (@lukegilesADL) March 15, 2021

NEW 🚨 Beijing and parts of northern China hit by massive sandstorm, sky turned yellow pic.twitter.com/de3oMZVsJT — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 15, 2021