Kato Callebaut toont huid zonder make-up: “Ik voel mij hier zo onzeker over” (foto)

‘The Starlings’-zangeres Kato Callebaut heeft op Instagram een make-uploze foto geplaatst waarop te zien is dat ze huidproblemen heeft. Ze ondergaat nu een behandeling om daar komaf mee te maken.

De 29-jarige zangeres schrijft in een openhartige post dat ze zich onzeker voelt over haar huid. Vaak is dat niet zichtbaar omdat de make-up haar huidprobleem verbergt, maar omdat heel wat mensen last hebben van gelijkaardige problemen, toont ze haar gezicht zonder make-up. “Of ik onzekerheid heb? Zeer zeker. Dit is mijn huid, met make-up”, schrijft ze bij een eerste foto waarop ze make-up draagt.

Huid uit balans

Vervolgens toont ze een foto zonder make-up. “En dit is diezelfde huid, zonder make-up. Met plekjes, rode huid en pigment. En dit, mannekes, is waar ik mij zo onzeker over voel. Verkeerde (zware) producten gebruiken en een hele periode continu geschminkt worden met dikke lagen heeft het allemaal erger gemaakt waardoor mijn huid nu helemaal uit balans is. En ik merk dat dit iets is waar gewoon heel erg veel mensen mee zitten en dat Instagram het ook allemaal nog moeilijker maakt met al die filters om er zo perfect mogelijk uit te zien. Aan iedereen met huidproblemen: je bent niet alleen”, klinkt het.

Behandeling

Ze legt uit dat ze een schoonheidsbehandeling ondergaat. “Ik wil mijn huid weer in balans brengen en vooral heel goed verzorgen en koesteren. Eerste behandeling net achter de rug. Helemaal zen teruggekomen. Wees lief voor je huid, voor jezelf en voor elkaar”, besluit ze.