Hoe lang werkt het vaccin eigenlijk? “Dat is geen geruststellend antwoord”

Als alles goed gaat, zal elke Vlaming tegen 11 juli de kans hebben gekregen om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Maar dan volgt het tweede dilemma: zullen we ons later opnieuw moeten vaccineren? Pierre Van Damme geeft een antwoord op die vraag.

Gisteren vertelde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) in ‘De zevende dag’ dat – als de vaccins tijdig geleverd worden – “elke 18-jarige en ouder minstens één keer geprikt zal zijn”. Dat is goed nieuws, maar heel wat mensen vragen zich af hoe lang het coronavaccin werkzaam is.

Geen garantie

Volgens Vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) is dat momenteel nog koffiedik kijken. “Zoals bij elk vaccin dat op de markt komt, weet je nooit op voorhand hoe lang het werkt. Bij geelzucht (hepatitis B), bijvoorbeeld, werd er aanvankelijk gezegd dat je om de vijf jaar een herhalingsvaccinatie moet krijgen. Met voortschrijdend inzicht werd dat nadien om de tien jaar, en op den duur werd zelfs gezegd dat een herhalingsvaccin niet nodig is. Bij het coronavaccin zal dat hetzelfde zijn. Dus een vaccin komt op de markt en wordt ondertussen verder opgevolgd. Dan zullen we zien of dat een jaar, twee of drie jaar werkt, maar we kunnen nu geen garantie geven dat dat inderdaad zo lang werkt”, legde hij uit in ‘De zevende dag’.

Klein risico

Presentator Lieven Verstraete merkte op dat dat “voor mensen die twijfelen niet echt een geruststellend antwoord is”. “Neen, maar dat geldt voor alle vaccins. Wat is het alternatief? Het vaccin niet op de markt brengen en de mensen die nu in al die grote studies zitten twee, drie jaar aan een stuk opvolgen. Maar dat betekent wel dat we de maatregelen moeten blijven aanhouden gedurende twee, drie jaar. Dat wegen we dus af. Enerzijds hebben we een vaccin dat werkzaam is, waar we qua veiligheid in moeten vertrouwen, want dat is grondig onderzocht geweest. Ofwel geloven we dat en gaan we dat gebruiken, want het werkt. Maar dan nemen we een klein risico, want we weten nog niet hoe lang het werkt. En misschien gaan we inderdaad een herhalingsvaccinatie moeten voorzien”, aldus Van Damme.