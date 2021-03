Deze kledingstukken doe je beter niet in de droger

Wanneer je nog bij je ouders woont, is de kans groot dat je niet veel in het huishouden moet doen. Nee, de vaatwasser uitruimen is geen lachertje en daar zeur je graag over, maar al bij al ben je best verwend. Eens je in je eentje gaat wonen, besef je pas dat je eigenlijk wat beter had opgelet.

Het lijkt misschien heel makkelijk wanneer je ouders een wasje in de wasmachine doen of de frietketel gebruiken, maar in realiteit komt er toch meer bij kijken dan je denkt. Er bestaan trucjes en manieren om de dingen zo goed mogelijk aan te pakken, maar die dingen onder de knie krijgen doe je pas wanneer je ze zelf doet.

Drogen op eigen risico

En laten we eerlijk zijn, het overkomt iedereen weleens om truien te heet te wassen waardoor ze in poppenmaat uit de machine komen. Het is een les die je waarschijnlijk in de eerste week dat je alleen woont leert en nooit meer vergeet. Maar hoe zit het eigenlijk met de droger? Mag je daar gewoon alles in gooien of niet? Wel, laten we duidelijk zijn, niet alles mag in de droger. De volgende kledingstukken laat je dan ook beter aan de lucht drogen. Doe je ze toch in de droger, dan is dat op eigen risico…

Kleding die je aan de lucht laat drogen