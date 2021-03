Clubhouse vraagt niet langer toegang tot telefooncontacten

De razend populaire audiochatapp Clubhouse vereist niet langer toegang tot contacten om uitnodigingen te versturen door een nieuwe update. Dat was hiervoor wel noodzakelijk. Nu kun je direct een nummer invoeren of de iOS contactkiezer gebruiken (waarvoor geen contactentoegang nodig is) om de uitnodiging te versturen.

Clubhouse heeft besloten om een aantal grote problemen met betrekking tot de privacy van gebruikers op het platform aan te pakken. De snelgroeiende audiochatapp vraagt daarom niet langer toegang tot de telefooncontacten van gebruikers.

In de app kun je live praten in ‘Rooms’ met andere vreemde en bekende mensen. De gesprekken zijn enkel met audio en kunnen over verschillende onderwerpen gaan. Elke Room heeft een moderator die sprekers kan toevoegen.

De populaire audio-app kwam de laatste tijd veel in de media vanwege zijn opvallende privacybeleid. De gebruikers van Clubhouse moesten hun telefoonnummer en toegang tot de volledige contactlijst geven, zodat ze ook andere mensen konden uitnodigen. Al hun contacten werden daardoor opgeslagen op verschillende servers. Hiermee creëerde Clubhouse zogenaamde ‘schaduwprofielen’ voor personen die nog geen gebruik van de app maakten. Deze strategie zou in strijd zijn met de Europese privacyregels.

Jouw privacy

Heb je Clubhouse ooit als eens toegang gegeven tot je telefooncontacten, maar maak je je zorgen om je privacy? Clubhouse-chef Paul Davidson heeft gezegd dat gebruikers voorlopig de optie hebben om Clubhouse te vragen alle contacten te verwijderen die het bedrijf tot nu toe heeft opgeslagen. Daarnaast geeft de app aan binnenkort een functie in de app toe te voegen om gebruikers zelf hun data te laten verwijderen.