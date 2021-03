BIZAR. Politie valt binnen bij… Pablo’s IJscobar

Af en toe kan nieuws ook grappig zijn. Wanneer de politie een inval doet in een ijssalon met de naam Pablo’s IJscobar, bijvoorbeeld. Die naam doet binnen het drugsmilieu inderdaad een belletje rinkelen. Niet heel handig dus om je ijszaak zo te noemen en de grappen en grollen zijn dan ook niet van de lucht.

In een pand in het Nederlandse Bennebroek heeft de politie dinsdagochtend een hennepkwekerij ontdekt. 411 hennepplanten werden aangetroffen in Pablo’s IJscobar en de politie heeft twee verdachten die nog niet zijn aangehouden.

Reukvermogen

Een agent met een goed reukvermogen kwam de hennepkwekerij een paar maanden geleden al op het spoor, waarna een vervolgonderzoek werd ingesteld naar Pablo’s IJscobar. Al deed de naam waarschijnlijk ook al wel wat alarmbelletjes rinkelen.

Op Twitter wordt uit alle windstreken gereageerd op het nieuwtje en iedereen is het erover eens. Dít is humor. “Ik zag dat dat trending was, en ik vroeg me oprecht af of het echt ging over een ijscobar of over drugs. Blijkt het beide te zijn! Geniaal!”, schrijft iemand. „De naam van die tent! Ik kan niet meer stoppen met lachen.” Overigens is het niet bekend of de Pablo’s IJscobar ook bolletjes met hasjsmaak verkocht.