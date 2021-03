Met DIT nummer wil IJsland Eurosong weer veroveren

Iedereen had zijn geld vorig jaar ingezet op Dadi og Gagnamagnid; met hun aanstekelijke ‘Thinking About Things’ zouden ze het Eurovisiesongfestival met twee vingers in de neus winnen. Helaas kon de liedjeswedstrijd door de coronapandemie niet doorgaan, maar gelukkig mag de band het dit jaar opnieuw proberen met het nummer ’10 Years’.

‘Thinking About Things’ was een ode aan Daði Freyr dochtertje, nu brengt de zanger een eerbetoon aan zijn vrouw, waar hij al 10 jaar mee samen is.

Luister hier nog eens naar de inzending van vorig jaar: