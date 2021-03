Vrouw ontdekt dat ze zwanger is terwijl ze maagd was: “Ik kon het niet geloven”

Een Britse vrouw kon haar ogen niet geloven toen ze zag dat haar zwangerschapstest positief was. Ze had immers nog nooit seks met penetratie gehad omdat ze kampte met een vervelende aandoening.

Nicole Moore is een 28-jarige vrouw uit de Engelse plaats Portsmouth. Toen ze 18 was, begon ze een relatie met een man die enkele jaren ouder was dan haar. Ze merkten al snel dat seks niet lukte zoals het zou moeten. “We probeerden het wel, maar het ging niet. Ik wist niet waarom het niet lukte”, vertelt ze in Daily Mail.

De lerares liet zich onderzoeken, maar er was niets mis met haar. “Volgens de dokter was ik daar beneden gewoon heel nauw”, klinkt het.

Gechoqueerd

Nicole en haar vriend zochten manieren om toch intiem met elkaar te zijn zonder penetratie. Een tijdje later merkte ze dat haar borsten pijn begonnen te doen. Ze vertelde het aan een collega, die vroeg of ze misschien zwanger was. “Ik lachte ermee en zei dat dat niet kon omdat ik nog maagd was. Maar ze zei dat het wel mogelijk was als er gewoon sperma in de buurt van mijn vagina was geweest. Ik deed een zwangerschapstest en zag dat die positief was. Ik kon het niet geloven. Ik was in shock en helemaal in de war. Ik had schrik dat mijn vriend zou denken dat ik hem bedrogen had. Maar gelukkig kende hij mij en mijn lichaam goed en twijfelde hij geen seconde aan mijn oprechtheid”, luidt het.

Vaginisme

Tijdens haar zwangerschap ontdekte een dokter dan eindelijk haar aandoening. “Ik werd onderzocht door een dokter die zich recent toegelegd had op vaginisme. Ik vertelde hem over mijn problemen en hij zei me dat ik wellicht aan vaginisme leed. Toen ik de symptomen opzocht, was ik helemaal zeker. Ik besefte eindelijk dat er niets mis met me was en dat ik wel degelijk een aandoening had”, vertelt ze.

Overwonnen

Nicole sprak met een therapeut over haar aandoening en slaagde erin om de aandoening te overwinnen. Na vijf maanden zwangerschap kon ze eindelijk seks hebben met penetratie. Haar dochtertje Tilly, die nu acht jaar is, werd kerngezond geboren. “Tilly is mijn klein wondertje. Ze is het beste wat me ooit is overkomen”, besluit ze.