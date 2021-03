Naakt slapen is gezond

Hoe slaap jij het liefst? Draag je graag kleren of dut je liever helemaal naakt? Is het fijner om met warme, dikke sokken te slapen? Wij leggen je graag uit waarom je dit toch eens moet uitproberen.

Naakt slapen lijkt voor de een een hel, en voor de ander dé ideale manier om lekker te pitten. Sommigen geven de voorkeur aan enkel een slipje en sokken dragen. Maar welke voordelen kan je halen door in je blootje te dutten?

Share the love

Dit is voor de lezers met een partner, slaap lekker naakt! Door zonder kleren te slapen verbeter je je relatie. Naaktslapers hebben automatisch een beter seksleven dan mensen die rondlopen in hun oude pyjama. En van seks weten we al langer dat het goed is voor de gezondheid: het boost je mood, vermindert je stress en kalmeert je lichaam. Seks heeft ook een positief effect op je mentale gezondheid.

Partners zijn niet alleen goed om je koude voeten tegen aan te wrijven, maar ook om je lekker te knuffelen. En laat dit nu eens goed zijn voor je mentale en fysieke gezondheid. Tijdens het knuffelen maken we namelijk een speciaal hormoon aan: oxytocine. Dit staat ook bekend als het knuffelhormoon. Dit vermindert namelijk je stress en bezorgt je ook een veilig gevoel.

Pyjama-free

Pyjama-vrij zijn is het beste wat je kan doen tijdens deze coronacrisis. Door de lockdown hoeven wij ons helemaal niet meer aan te kleden. We lopen dagenlang door in dezelfde kleren en dit kan een slechte invloed hebben op je mentale gezondheid. Door naakt te slapen leer je je hersenen weer een routine aan. Tijdens de lockdown is dit ook echt broodnodig!