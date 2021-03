Rowéna uit ‘Love Island’ schittert in gewaagde shoot: “Het blijft spannend, jezelf zo bloot geven” (foto’s)

Rowéna Verdaasdonk, die deelnam aan het eerste seizoen van ‘Love Island’, is te bewonderen in het Nederlandse mannenblad FHM. Daarin vertelt ze onder meer of ze intussen een vriend heeft en wat voor vreemde verzoeken ze soms krijgt.

Rowéna Verdaasdonk heeft net haar studie Rechten afgerond, maar is daarnaast ook ambassadeur van lingeriewinkelketen Hunkemöller. Ze poseerde onlangs voor FHM en het resultaat is verbluffend, al blijft het toch altijd een beetje confronterend, zo schaars gekleed. “Ik had daar eigenlijk niet veel ervaring mee, maar sinds mijn ambassadeurschap met Hunkemöller heb ik al even kunnen oefenen. Het blijft altijd spannend, jezelf letterlijk zo bloot geven. Het is niet zo dat ik mezelf een topmodel vind en 100% tevreden ben over mijn lichaam. Maar als je dan het eindresultaat ziet van je eigen shoot kan je natuurlijk alleen maar trots zijn”, vertelt ze in FHM.

De 28-jarige brunette uit Breda begon in ‘Love Island’ een relatie met Stenn, maar nadien werd het een knipperlichtrelatie die uiteindelijk stopte. Of ze nog steeds vrijgezel is? “Yes, haha ik ben nog single!”, knipoogt ze.

Berichten van oudere mannen

Ze krijgt nog steeds heel wat mannelijke aandacht, hoewel dat voor haar niet altijd hoeft. “Ik sta er zelf versteld van hoeveel berichten ik krijg, dan denk ik soms wel eens: waarom wil iedereen met mij praten? Wel gezellig natuurlijk, haha! Stomme berichten krijg ik echt absoluut niet, daar ben ik wel heel blij om. Wel krijg ik soms berichten van mannen van 50+ waarvan ik niet eens wist dat dat ook de doelgroep van Instagram is. Of mannen die me mee willen nemen op reis of naar een hotelkamer. Op zich hoeven zulke berichten van mij niet. Een spontaan gesprek is meer iets waar mijn voorkeur naar uit gaat”, klinkt het.

Waardevolle deelname aan ‘Love Island’

Voor Rowéna was ‘Love Island’ een leuk avontuur en ze zou het meteen opnieuw doen, maar ze betwijfelt of het de ideale plek is om de ware tegen te komen. “Ik zou zeker nog eens meedoen, maar niet om de liefde te vinden, want ik geloof niet dat je dat in een programma gaat vinden. Je leert elkaar wel kennen, maar op een hele andere manier dan in de echte wereld. In de echte wereld moet je elkaar weer opnieuw leren kennen en dan loop je toch wel tegen bepaalde problemen aan. Dat is wel iets waar ik het heel moeilijk mee heb gehad. Je gaat eigenlijk eerst van iemand houden en vervolgens leer je iemand pas kennen. Als iemand dan niet de ware blijkt te zijn, dan doet dat wel extra pijn. Wel leer je vooral veel over jezelf en maak je echt een persoonlijke groei door. Dat is voor mij heel waardevol geweest. En dan niet te vergeten dat ik mijn beste vriendinnen in het programma heb leren kennen”, besluit ze.

