Dit is waarom je ’s middags altijd een dipje hebt

Vaak is het na 14 uur zover: de middagdip. Je hebt net je lunch op, de klok lijkt wel langzamer te tikken en af en toe komt er een grote gaap uit je mond. Het lijkt uren te duren voor de dag voorbij is. Geen stress, je bent vast niet de enige die hier last van heeft.

Een middagdip heeft alles te maken met je bloedsuikerspiegel. Vooral na de lunch is de kans groot dat je hier last van hebt. Dat komt doordat je lichaam na het eten al zijn energie nodig heeft om je lunch te verteren en je bloedsuikerspiegel moet herstellen. Je energie wordt als het ware opgeslokt door je eigen lichaam.

Suiker heeft omgekeerde effect

Als je moe bent kan je vaak wel een oppepper gebruiken. Je denkt dan misschien aan een cafeïneshot of frisdrank met veel suiker. Dat is inderdaad wat je voor even zal wakker schudden, maar die kop koffie raakt op den duur uitgewerkt en aan al dat suiker zitten nog meer nadelen. Suiker kan er zelfs voor zorgen dat je nog dieper in een dipje raakt en is ook niet bevorderlijk voor de rest van je gezondheid.

Andere soort voeding kan je wel degelijk uit het diepe dal halen. Alleen neem je dan van tevoren maatregelen in plaats van achteraf. Als je kiest voor een lunch met veel vezels en proteïnen, is de kans op een middagdip veel kleiner. Deze voedingsstoffen kan je bijvoorbeeld vinden in salades, groentes, vis, kikkererwten of kip.

Wat zeker kan helpen is een dutje doen, al zal je baas dat waarschijnlijk niet appreciëren. Een korte wandeling kan wél soelaas bieden. Als je uren achter elkaar zit, word je immers vanzelf slaperig. Je lichaam heeft dan moeite met de voedingstoffen omzetten in energie.

Lichtpuntje

Werkt dit allemaal niet voor jou? Troost jezelf met het idee dat je dip ook weer overgaat. Voor je het weet is het weer avond en is de term ‘middagdip’ niet meer van toepassing.