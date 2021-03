Vijf gevoelens die je als introvert helemaal herkent

Als introvert persoon heb je al snel te maken met de klassieke vooroordelen: je zou verlegen zijn, je bent graag alleen en praat misschien minder graag. Veel mensen willen graag extravert zijn, omdat dat zogenaamd de ‘norm’ is. Onterecht, want als je minder van sociale gelegenheden houdt, ben je niet ineens minder waard.

Introverte mensen krijgen soms al snel een negatief imago. Echter betekent introversie niet meteen iets negatiefs. Als je introvert bent, zet je niet per definitie nooit een stap buiten de deur of heb je geen vrienden. Vaak hebben introverten genoeg vrienden, maar vinden ze sociale gelegenheden minder fijn. Daardoor wekken ze onbegrip op, wat eigenlijk helemaal niet hoeft. Aan de hand van de onderstaande kenmerken kan je een introvert persoon beter leren begrijpen.

Geïntimideerd voelen

Introverte mensen voelen zich heel vaak geïntimideerd wanneer zij in een grote groep mensen terecht komen. Ze voelen zich er meestal niet comfortabel in. Ze hebben het gevoel dat iedereen hen constant beoordeelt wat zorgt voor een heel ongemakkelijk gevoel. Bovendien vinden ze het moeilijk om zomaar een praatje met iemand te maken over een willekeurig onderwerp.

Telefoon

Introverte mensen mailen liever dan dat ze bellen. Ze zijn bang voor het onbekende en dat geeft een heel stresserend gevoel. Als ze mensen dan toch moeten opbellen, nemen ze liever zelf het initiatief. Het liefst nemen ze echter contact op via mail of een ander platform waar niet gesproken hoeft te worden.

Verlegen?

Introverte mensen zijn niet verlegen per definitie. Je kunt perfect introvert zijn en niet verlegen. Vaak voelen deze mensen in bekende kringen zich wel op hun gemak. Het kan overigens wel wat langer duren voordat een introvert persoon zich helemaal goed voelt en zich durft te uiten.

Alleen zijn

Mensen die van nature introvert zijn, vinden het doorgaans zeer fijn om alleen te zijn. Dat betekent niet dat ze genieten van deze pandemie. Nadat ze volledig zijn opgeladen en weer energie hebben voor tien, vinden ze het best fijn om hun beste vrienden weer te zien.

Dromen

Introverte mensen zijn vaak diep verzonken in hun gedachten. Soms moet je iemand twee keer vragen wat er net eigenlijk werd verteld. Dat is niet per se een nadeel, want een diepe gedachtegang levert al wel eens een goed idee op.