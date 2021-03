Deze 3 vrouwen kruipen in de huid van de Powerpuff Girls

Chloe Bennet aka. Blossom

Dove Cameron aka. Blossom

Yana Perrault aka. Buttercup

Ander karakter

De live-action Powerpuff Girls speelt zich jaren na de gebeurtenissen van de cartoon af. De drie superhelden zijn nu in hun twintiger jaren en hebben er spijt van dat ze hun jeugd kwijt zijn aan het vechten tegen het kwaad, maar moeten nogmaals samenwerken om een nieuw gevaar te bestrijden.In de orginele cartoonserie, die bij ons te zien was op Nickelodeon, was Blossom de leider van de Powerpuff Girls. Volgens de samenvatting op Variety, heeft inmiddels Blossom verschillende diploma’s, maar lijdt ze aan superheldentrauma waardoor ze een angstig leven leeft. Ze hoopt in de nieuwe serie haar rol als leider terug te krijgen. Bubbles is nog steeds het stralende personage als dat ze in het verleden was, maar is nu geïnteresseerd in het terugpakken van haar faam door de wereld te redden. Buttercup leeft haar leven in de serie anoniem en probeert haar verleden achter zich te laten. Daar zal ze nu dus op moeten terugkomen.