Dankzij deze schitterende uitvinding raak je nooit meer je AirPods kwijt

AirPods: voor sommige mensen is het misschien wel hun meest essentiële bezit. Helaas lijkt het wel of je ze altijd kwijt bent. Dan liggen ze weer eens onder een stapel tijdschriften, of valt er eentje plots uit je oor. Met de sierlijke ‘Pod Cuffs’ van Mara Paris is dat probleem hopelijk vanaf nu verleden tijd.

Je AirPods kwijtraken is een veelvoorkomende ergenis. Dankzij dit handig hebbeding hoef je je echter geen zorgen meer te maken: met de ‘Pod Cuffs’ van Mara Paris bevestig je je AirPods gewoon aan de bovenkant van je oor. Je kunt ze in je oor doen of casual langs je oor laten hangen.

Het was de architecte en designer Ayça Özbank die met deze mooie, slimme tool kwam aanzetten. Voor de creatie van deze ‘Pod Cuffs’ werd ze geïnspireerd door verschillende architectuur. Het juweel heeft een simpel, tijdloos, maar vooral praktisch design. Daarnaast is het een speciaal item dat harten van verzamelaars wellicht harder laat kloppen.

Heb je geen AirPods, maar ben je toch verliefd geworden op dit unieke design? Geen paniek, je kunt er instoppen wat je maar wil. Of je doet er niets in en gebruikt het enkel als accessoire: perfect voor wie voor de minimalistische look wil gaan.

Even sparen?

Je kan de ‘Pod Cuff’ voor 239 euro kopen op de website van Mara Paris. Het merk is van plan om binnenkort een gouden versie van de oorbel uit te brengen, speciaal voor de liefhebbers.