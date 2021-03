België behoudt vertrouwen in AstraZeneca

Denemarken schort de vaccinatie met AstraZeneca-vaccins voor minstens twee weken op nadat er meerdere gevallen van bloedproppen en een verdacht overlijden werden gemeld. Het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de taskforce vaccinatie staan in contact met het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Er werd een onderzoek gestart.

Het Deense gezondheidsinstituut benadrukt dat er nog geen oorzakelijk verband tussen de meldingen en het AstraZeneca-vaccin werd gevonden maar dat ze in afwachting van het onderzoek van het EMA de vaccinaties tijdelijk stop hebben gezet. Volgens Dirk Raemaekers, hoofd van de Belgische vaccinatietaskforce, is er sprake van één bepaald lot van de AstraZeneca-vaccins dat Denemarken tot voorzorgsmaatregelingen dwingt. België stopt voorlopig niet met vaccineren, aldus taskforce-voorzitter. Dat bevestigde ook Groen-vicepremier Petra De Sutter in Villa Politica. «Maar we weten zeker dat er geen doses van dit lot in België geleverd werden en dat is geruststellend,» aldus De Sutter. In de Kamer zei minister Vandenbroucke eveneens dat volgens de informatie waarover hij beschikt, er geen lot aan België werd geleverd.

In een korte reactie zegt AstraZeneca op de hoogte te zijn van de beslissing van de Deense gezondheidsautoriteit. «De veiligheid van het vaccin werd in klinische fase 3-onderzoeken uitvoerig bestudeerd en de peer reviews bevestigen dat het vaccin over het algemeen goed verdragen wordt», aldus het Brits-Zweedse farmabedrijf.

Oproep premier

Net vandaag spoorde premier Alexander De Croo de Belgische bevolking via een videoboodschap aan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. «Je laten vaccineren is een daad van solidariteit», aldus de premier. «Hij blikte terug op het afgelopen jaar waarin het coronavirus meer dan 22.000 Belgische levens eiste. «Dit is een verlies dat we samen met jullie dragen.»