André Hazes reageert op geruchten rond overspel: “Krijg van haar de steun die ik nodig heb”

De Nederlandse zanger André Hazes heeft op Instagram gereageerd op de roddels die momenteel de ronde doen over hem en een andere vrouw. Hij raakte tijdens zijn relatie met Monique bevriend met Sarah van Soelen. “Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit”, klinkt het.

Woensdag raakte bekend dat ‘Leef’-zanger André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) definitief uit elkaar zijn. Ze vormden sinds 2014 een koppel en kregen in 2016 samen een zoontje, André. Eind 2019 gingen ze al een tijdje uit elkaar, maar het kwam weer goed tussen hen. Nu hebben ze dan toch definitief een punt achter hun relatie gezet.

Bom gebarsten

Op sociale media werd hevig gespeculeerd over hun relatiebreuk. Heel wat mensen vermoeden dat overspel aan de basis ligt. André reageerde nu zelf op die geruchten. “Om te voorkomen dat er verhalen rondgaan die niet kloppen, wil ik het volgende over mijn relatiebreuk met Monique zeggen. In mijn werk kan ik veel van mijzelf kwijt. En ik hoop mijn publiek nog veel moois te mogen brengen de komende jaren. Binnen mijn relatie heb ik – om aan de verwachtingen van Monique te kunnen voldoen – geprobeerd alles te zijn wat ik niet ben. En dat is me uiteindelijk opgebroken. Het heeft een aantal keer tot een breuk geleid, die nu echt definitief is. Begin dit jaar is mij duidelijk geworden dat het tussen ons gewoon niet meer werkt. Maar tijdens onze vakantie op Bonaire is de bom echt gebarsten, waarna ik op dag drie heb aangegeven bij terugkomst in Nederland bij Monique weg te gaan”, schrijft hij op Instagram.

Steun en toeverlaat

Hij geeft toe dat hij tijdens de moeilijke momenten veel steun had aan een andere vrouw, Sarah van Soelen. Maar volgens hem is er geen sprake van overspel. “Ik ben de afgelopen jaren tijdens alle ups en downs regelmatig opgevangen door de familie Van Soelen, die voor mij altijd een enorme steun en toeverlaat is geweest. Vooral op de momenten dat ik er doorheen zat. Ik ben toen ook heel goed bevriend geraakt met Sarah van Soelen en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit. Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb”, klinkt het.

Goede band met zoon

André benadrukt dat hij zijn zoon niet in de steek laat. “Ik laat door mijn breuk met Monique overigens niet mijn zoon in de steek. Het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden. Helaas is mij niet de kans gegeven om het mijn zoon in alle rust te kunnen vertellen, daarbij was het nieuws al naar buiten en bevestigd zodat ik zelf ook direct met een verklaring moest komen”, besluit hij.

Hieronder enkele foto’s van Sarah van Soelen, zijn steun en toeverlaat en binnenkort misschien zijn vriendin: