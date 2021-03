Vincent uit ‘The Bachelorette’ maakt andere kandidaten zwart tijdens date: “Wil jij zo’n vent naast jou?” (video)

In de volgende aflevering van ‘The Bachelorette’ krijgt kandidaat Vincent eindelijk de kans om wat meer tijd door te brengen met Elke. Maar in plaats van elkaar wat beter te leren kennen, gebruikt Vincent de date vooral om de andere mannen in een slecht daglicht te plaatsen.

Niet alle ‘The Bachelorette’-kijkers zijn fan van de flamboyante Vincent, en ook sommige kandidaten zijn niet helemaal overtuigd of zijn intenties wel de juiste zijn. Maar Elke is voorlopig wel geïntegreerd door de 36-jarige accountmanager uit Zemst. Vincents charmes leveren hem donderdagavond eindelijk een eerste date met Elke op.

“Wat voor een pipo is dat”

In een voorproefje zien we hoe Vincent dat eerste echte privémoment aangrijpt om een boekje open te doen over de andere kandidaten. Vooral Nicolas en Mike krijgen het zwaar te verduren: die eerste noemt Vincent een huilbaby, die laatste noemt hij een “pipo” omdat hij zijn voeten op het aanrecht zou leggen. “Wil jij zo’n vent naast jou?”, stookt Vincent The Bachelorette wat op. “Die staat wel naast jou. Jij bent een klassevrouw.”

Elke is duidelijk verrast door de ontluisterende informatie van Vincent, maar weet tegelijk niet wat ze van zo’n roddeldate moet denken. Bekijk het volledige fragment hieronder.

