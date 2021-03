Vincent uit ‘De Bachelorette’: “Sommige vrouwen vinden mij te perfect”

Vincent is een van de stoerste kandidaten uit ‘De Bachelorette’. Sommigen vinden dat hij zelfs een iets te grote mond heeft, maar toch blijft Elke gefascineerd door hem. “Als ik een relatie heb, ben ik de meest romantische en attente man die je je kan inbeelden”, klinkt het.

Nog 12 mannen proberen het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’. Ook Vincent is nog steeds in de running. De 36-jarige accountmanager uit Zemst ziet er niet slecht uit en heeft naar eigen zeggen succes bij de vrouwen, maar hij heeft zo zijn redenen om de liefde te zoeken via een programma. “Het klopt dat ik – in normale omstandigheden – best wel wat aandacht krijg. Maar die komt vaak niet van de juiste vrouwen, als je begrijpt wat ik bedoel. Voor mij is ‘De Bachelorette’ echt wel uit mijn comfortzone, maar ik ben op een punt gekomen dat ik iets met toekomst zoek. En dat gevoel heb ik bij Elke. (…) Ik weet dat dit heel verwaand klinkt, maar sommige vrouwen vinden mij ‘te perfect’. En dat komt omdat ze blijven hangen in dat eerste, oppervlakkige beeld dat ze van mij hebben. Bij Elke is dat niet zo. Zij is oprecht geboeid door ‘more than meets the eye’. En da’s een fijn gevoel”, vertelt hij in TV Familie.

Onzekerheid

Vincent beseft dat hij soms arrogant overkomt, maar benadrukt dat hij een klein hartje heeft. “Ik weet dat ik in dat programma op het voorplan treed omdat ik een grote mond lijk te hebben. Net als Jeffrey ben ik een vlotte babbelaar, rad van tong. Maar ik kan je verzekeren dat dit voor een groot stuk is ingegeven door onzekerheid. Ik probeer mezelf een houding te geven in die groep mannen. Maar tegenover Elke ben ik niet bang om mijn emoties te tonen, hoor. (…) Als ik een relatie heb, ben ik de meest romantische en attente man die je je kan inbeelden. Ik wil dat mijn partner zich als een prinses voelt aan mijn zijde. Ik ben heel lief, zorgzaam én trouw. Ik wil niet iedere maand een ander liefje hebben. Ik wil het hart van Elke veroveren. Voor altijd”, klinkt het.

Volledige pakket

Mocht Elke voor hem kiezen, krijgt hij er in een klap twee kinderen bij. Dat hoeft echter geen probleem te zijn voor Vincent. “Oh, maar dat vind ik geen bezwaar. Als je voor iemand kiest, kies je voor alles wat bij die persoon hoort. Het volledige pakket. Mijn ouders zijn gescheiden, en ik heb een fantastische stiefmoeder die mijn broer en mij nooit een slecht gevoel heeft gegeven. Zo’n rol hoop ik ook te kunnen vervullen als de vrouw met wie ik een relatie heb kinderen heeft”, besluit hij.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be