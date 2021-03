Model toont zijn gigantische kaaklijn na twee maanden training: “Is dit erover?” (video)

Move over, Viktor Verhulst. Het Italiaanse model Luca Marchesi heeft op TikTok getoond wat er met je kaaklijn gebeurt als je die twee jaar lang traint. Maar niet iedereen is fan van zo’n gespierde onderkaak. Een dokter waarschuwt zelfs om zijn voorbeeld beter niet te volgen.

“Is dit erover?”, vraagt het Italiaanse model Luca Marchesi zich af wanneer hij op TikTok zijn gigantische kaakspieren showt. De enorme kaaklijn is het resultaat van twee maanden training, zo blijkt uit het filmpje. Daarin zien we hoe Marchesi op een elastisch buisje kauwt om zijn kaakspieren te versterken.

Het nieuwe aangezicht van de Italiaan, die vroeger 104 kilogram woog, valt op z’n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen. Maar welke indrukken dat juist opwekt, daar is het internet nog niet uit. Hoewel sommige TikTok-gebruikers – veelal vrouwen – het duidelijk wel charmant vinden, gooien andere hem de ene na andere beledigende vergelijking naar het hoofd. “Rustig, binnenkort verander je in een driehoek”, schrijft iemand. Anderen gaan iets creatiever om met de driehoekvorm: “Doritos” of “fietszadel”, beschrijven ze het gezicht van het model.

Ook de vergelijking met ‘handsome squidward’ – een zogenaamd knappe versie van ‘Octo’ uit ‘Spongebob’ – is niet ver weg. Of hoe zou The Weeknd eruit zien als hij z’n plastische chirurgie-stunt echt had doorgedreven?

De kritiek raakt Marchesi, want in een recent TikTok-filmpje dreigde hij ermee zijn inmiddels immens populair account af te sluiten. “Vier van de vijf reacties die ik krijg zijn beledigingen of kritiek”, zei hij. De ongelovige Thomassen die dachten dat hij in elk filmpje een gezichtsfilter gebruikte, snoerde het model alvast de mond door ook met een mondmasker te poseren – wat geen effect had op zijn kaaklijn.

The Weeknd out here looking like handsome Squidward 💀 pic.twitter.com/yAWUhTKgng — ʙᴏʙ ᴍᴀʀʟᴇʏ’ꜱ ʙᴜʀɴᴇʀ (@Ad3m___) January 6, 2021

Tandarts: “Kan pijnlijk worden”

Of je zo’n strakke kaaklijn zelf nu aantrekkelijk of toch afstotelijk vindt, experten waarschuwen alvast om het voorbeeld van Luca Marchesi niet te volgen. “Overontwikkelde kauwspieren, of je ze nu onopzettelijk krijgt door tandenknarsen of opzettelijk door training, kunnen problemen veroorzaken zoals migraine en kaakgewrichtspijn”, zegt tandarts Martina Hodgson aan Metro UK.

Er is volgens haar maar één oplossing: botox. “Een kuur met botox-injecties moet de spieren eerst helpen ontspannen en vervolgens de ontsteking verminderen. Zo wordt de druk verlicht en kan je weer comfortabel kauwen”, klinkt het.