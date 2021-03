Facebook lanceert ‘Instagram Light’ in ruim 170 landen

Facebook heeft in meer dan 170 landen een lichtere versie van zijn foto- en videodeeldienst Instagram gelanceerd, gericht op landelijke gebieden en afgelegen zones waar er geen snelle toegang tot het internet is.

‘Instagram Lite’ is slechts 2 megabyte zwaar (tegenover 30 MB voor de integrale versie) en kan gedownload worden op toestellen met het besturingssysteem Android van Google. In de app-store van Apple is de applicatie nog niet beschikbaar.

“Onze ploegen hebben lichte versies van onze applicaties ontworpen voor mensen met een trage internetverbinding of beperkte datadiensten”, zegt Tzach Hadar, die aan het hoofd staat van de Facebook-afdeling in Tel Aviv en die meegewerkt heeft aan Instagram Lite.

Focus op opkomende markten

De app heeft de belangrijkste functies van Instagram voor het publiceren en aanpassen van foto’s, voor het toevoegen van reacties in de vorm van gifs en stickers, en voor het delen van video’s. Sommige functies die veel data vergen, zoals filters, zijn niet beschikbaar.

Met de nieuwe dienst wil Facebook de pijlen richten op opkomende markten zoals India of Brazilië, waar het nog meer groeipotentieel heeft dan in Europa of de Verenigde Staten.