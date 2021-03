DIT woord verdwijnt van vele verzorgingsproducten: “We willen vechten tegen bekrompen schoonheidsidealen”

De Brits-Nederlandse producent van consumentengoederen Unilever schrapt het woord “normaal” van alle verpakkingen en uit alle advertenties voor schoonheids- en verzorgingsproducten. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd.

Binnenkort zeep je je haar misschien niet meer in met shampoo voor “normaal” haar of smeer je je gezicht niet meer in met dagcrème voor een “normaal” huidtype, want Unilever schrapt het woord bij al zijn schoonheids- en verzorgingsproducten. De multinational, die onder meer Axe, Dove, Rexona en Sunlight onder haar vleugels heeft, wil zo vechten tegen “bekrompen schoonheidsidealen”. “We werken eraan om discriminatie te bannen en om een meer inclusief beeld van schoonheid uit te dragen”, klinkt het.

Het Brits-Nederlandse bedrijf nam de beslissing na een enquête bij 10.000 mensen uit negen landen, werkzaam in de schoonheidssector. Meer dan de helft van de bevraagden (56 procent) was van mening dat producenten van schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten consumenten het gevoel kunnen geven buitengesloten te worden. Volgens zeven op de tien bevraagden heeft het gebruik van het woord “normaal” een negatieve impact. Bovendien wil zeven op de tien (74 procent) dat de schoonheids- en persoonlijke verzorgingsindustrie meer focust op dat mensen zich goed voelen, in plaats van dat ze er goed uitzien.

Geen fotoshop

“We weten dat het woord ‘normaal’ van onze producten en verpakkingen verwijderen het probleem niet zal oplossen, maar het is een belangrijke stap in de goede richting”, klinkt het.

Ook zal het bedrijf de vorm, omvang, verhoudingen of huidskleur van een persoon niet langer digitaal aanpassen in haar merkadvertenties. Er komen tevens meer advertenties met mensen van diverse ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen, aldus nog Unilever.

Daarnaast wil het bedrijf haar producten ook duurzamer maken. Daarvoor belooft Unilever te helpen met de herschepping van 1.5 miljoen hectare aan grond, bossen en oceanen tegen 2030. Ten slotte moeten tegen 2023 dierenproeven in de cosmetische industrie de wereld uit zijn.