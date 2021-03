Dit wist jij nog niet over gebarentaal

Over de hele wereld worden ontelbaar veel talen gesproken, waaronder ook gebarentaal. Maar wist jij dat deze taal een heel systeem op zichzelf is? Zo werd de Vlaamse Gebarentaal (VGT) in 2006 erkend als officiële taal. Wij zetten de interessantste weetjes op een rijtje voor jou.

Gebarentaal is niet internationaal

Een groot misverstand dat we vandaag uit de weg ruimen is dat gebarentaal internationaal is. Dit klopt helemaal niet! Per land, regio en dovengemeenschap is de taal anders. Gebarentaal wordt gevormd op een natuurlijke manier. Dit betekent dus dat de taal zich creëert eens mensen bij elkaar komen, waardoor het dialect dus van plaats tot plaats verschilt.

Momenteel bestaan er meer dan 140 verschillende soorten gebarentaal op de wereld. En zoals in de gesproken taal, verstaan mensen in gebarentaal elkaar ook niet allemaal. Gebaren hebben overal op aarde een andere betekenis. Ook mensen die de taal niet begrijpen, herkennen de gebaren meestal wel. Het uitbeelden van situaties met je handen is vaak universeel verstaanbaar. De realiteit imiteren is makkelijker met je handen dan met je stem.

Je kan echt alles zeggen

In gebarentaal kan je écht alles uitbeelden! Het is een groot mistverstand dat gebarentaal berperkter zou zijn in vergelijking met gesproken talen. Gebarentaal is zo gevormd dat er over elk onderwerp gesproken kan worden: abstracte en concrete zaken. Handen zijn niet enkel gemaakt om zichtbare dingen te gebaren, het is ook mogelijk om het over gevoelens en situaties te hebben.

Vijf Vlaamse varianten

Je zou denken dat we hier in België één en dezelfde gebarentaal hebben… fout! Vlaamse gebarentaal bestaat maar liefst uit vijf verschillende varianten: Antwerps, Limburgs, Oost-Vlaams, West-Vlaams en Vlaams-Brabants. De dialecten verschillen onderling: een aantal verschillende gebaren worden gebruikt voor dezelfde woorden. Het grootste gedeelte heeft meestal wel dezelfde betekenis.

Gebarentaal, ook voor jou

Doven hebben het vaak moeilijker om te communiceren in de maatschappij. Gelukkig kan jij hier iets aan veranderen! Verbeter je taalvaardigheid en verbaas iedereen met je nieuwe skill. Via deze site kan jij starten met een online cursus Vlaamse Gebarentaal.