Eerste skateshop voor vrouwen geopend

Voel jij je soms ook wat ongemakkelijk om als vrouw een skateshop binnen te wandelen? Dan moet je eens gaan kijken in Skate voor Miles (Smiles): de eerste skateshop voor vrouwen opende deze week de deuren in Gent. “Het moet een veilige haven worden voor vrouwelijke skateboarders”, klinkt het in De Morgen.

Skate voor Miles (Smiles), de eerste Belgische skateshop voor vrouwen, is gevestigd in de Lammerstraat in Gent, in het pand van de vroegere skateshop Slam. De eigenaar van de nieuwe shop is Fabian Verhaeghe (35), die met Smiles ondertussen zijn vierde zaak heeft geopend.

Shopmanager Mayli Sterkendries (29) legt uit waarom een skateshop voor vrouwen nodig is. “We horen vaak van meisjes dat skateshops een intimiderende plek kunnen zijn”, zegt ze in De Morgen. “Smiles moet een veilige haven worden voor vrouwelijke skateboarders.” Ook mannen zijn echter welkom in de nieuwe skateshop.

Who runs the world? Girls!

In Smiles zijn tevens de verkopers vrouwen. “Skateshops zijn naast winkels ook plekken waar skateboarders samenkomen. De verkopers zijn bijna altijd mannen en ook het assortiment is daar op afgestemd”, zegt Sterkendries aan de Provinciale Zeeuwse Courant. Smiles is de eerste Belgische skateshop die hiertegen wil ingaan.

Dat Smiles vooral mikt op vrouwen, merk je duidelijk in de shop zelf. Je kan bijvoorbeeld een skateboard van een merk met een vrouwelijke CEO aanschaffen . En als je wat extra hulp nodig hebt, dan helpt verkoopster en professioneel skateboarder Orapan Hongkong (23) je graag verder.