Belgen laten hun slaap door corona

De Belgen liggen wakker van corona. Tijdens de tweede lockdown steeg het aantal landgenoten met slapeloosheidsklachten tot 29 procent, zo berichten het Laatste Nieuws en De Standaard woensdag over een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en het Brusselse Brugmann Ziekenhuis.

Begin vorig jaar had 7 à 8 procent van de Belgen matige tot ernstige slapeloosheidsklachten. Dat aantal steeg in de eerste lockdown tot 19 procent. Tijdens de tweede lockdown gaf maar liefst 29 procent aan slecht te slapen, zo blijkt uit het meest recente onderzoek van de VUB en het Brugmann Ziekenhuis. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal slapeloze Belgen dus bijna verviervoudigd.

“Het gaat om klachten waarvoor mensen eigenlijk behandeld zouden moeten worden”, zegt professor in gedragsneurowetenschappen Olivier Mairesse, die het onderzoek leidde, in het Laatste Nieuws.

Onzekerheid

Volgens Mairesse hebben vooral werkende Belgen slaap verloren. In die categorie steken de zelfstandigen er nog bovenuit. De onzekerheid over onze financiële toekomst, het gevoel van thuis opgesloten te zitten en de angst voor besmetting doen de Belg piekeren. Daarnaast is ons slaappatroon verstoord tijdens de tweede golf, stelt het onderzoek. Mensen gaan niet alleen later slapen en staan later op, de nachtrust is ook onderbroken. Bovendien hebben mensen vaker nachtmerries.

Ten slotte speelt ook huidhonger een rol. “Wie een grotere nood aan lichamelijk contact heeft in normale omstandigheden, zij het met familie, partner of met vrienden of collega’s, heeft een grotere kans om slapeloosheidsklachten te ontwikkelen omwille van lockdownmaatregelen”, aldus Mairesse in De Standaard.