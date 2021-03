André Hazes opnieuw uit elkaar met Monique: “Spanningen liepen alsmaar hoger op”

André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) hebben opnieuw hun relatie verbroken. Dat nieuws werd eerst bekendgemaakt door het Nederlandse weekblad Story. Het management van de zanger heeft het einde van hun relatie intussen bevestigd.

Waarom de twee uit elkaar zijn, is niet precies bekend. “André heeft ervoor gekozen om bij het gezin weg te gaan”, vertelt het management van Monique. Op 12 december waren ze nog volledig overtuigd van de liefde en hun verloving was vanaf toen ook een feit. Hazes ging die dag op zijn knieën voor zijn grote liefde Monique, die snel het ja-woord gaf.

Maar nu zit er dus opnieuw een serieus haar in de boter. “Ondanks de trouwplannen liepen de spanningen alsmaar hoger op”, klinkt het in de Story. De bom lijkt gebarsten te zijn afgelopen februari, toen het koppel op Bonaire was voor werk. “Het leek in eerste instantie allemaal goed te gaan, maar er kwamen toch weer meer spanningen en ruzies”, laat het management van de zanger weten aan de Telegraaf. “André heeft er alles aan gedaan om het thuis goed te houden”, klinkt het nog.

Focus op zichzelf

André en Monique hadden sinds 2014 een relatie en kregen in 2016 samen een zoontje, genaamd André. Eind 2019 ging het stel al even uit elkaar toen de zanger even een relatie had met presentatrice Bridget Maasland. Maar nu zou de breuk een andere reden hebben: André is de laatste tijd veel gefocust geweest op zichzelf, geeft zijn management aan. Hij gaf aan dat dat hij hard heeft gewerkt om een betere versie van zichzelf te worden en voelde dat hij gegroeid was als mens. Dit bleek te botsen in de relatie met Monique. Door de transformatie van André verschilden de twee toch teveel van elkaar.