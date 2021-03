Vrouw laat tatoeage op haar bil zetten, maar heeft daar al snel spijt van (foto)

Een vrouw liet een tattoo plaatsen op haar bil, maar al snel besefte ze dat de betekenis ervan compleet verkeerd opgevat kon worden. Ze probeerde het op te lossen, maar het werd alleen maar erger…

Maria Avery legt op TikTok uit dat ze op Pinterest een tattoo zag met een inspiratievolle boodschap: ‘Keep going’, oftewel: ‘Hou vol’. Ze liet de boodschap op haar bil tatoeëren, maar haar familie wees er achteraf op dat de boodschap op die plaats dubbelzinnig was en verkeerd geïnterpreteerd kon worden. “Mijn familie was erdoor gechoqueerd. Ze vonden het te seksueel getint en wilden dat ik de tattoo liet verwijderen”, vertelt ze aan Daily Star.

Bloem

Een jaar later liet Maria er ‘forward’ achter zetten: ‘Keep going forward’, oftewel: ‘Blijf vooruitgaan’. Maar ook die boodschap op die plek deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Intussen heeft ze een bloem over de boodschap laten tatoeëren. “Zo ziet ze er nu uit. Ze is mooi nu. Maar mensen, zet alsjeblieft geen domme tatoeages”, klinkt het.

Ongelukkige plek

Haar video werd al meer dan 400.000 keer bekeken en zorgde voor heel wat hilariteit. “Het is geen lelijke tatoeage, maar de plaats is nogal ongelukkig, haha”, klinkt het onder meer in de reacties.