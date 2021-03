Verleg je grenzen met een studie in het buitenland

Heb jij zin om een studie in het buitenland te volgen? Dan komen de verschillende internationale programma’s zeker van pas! Pak je koffers en beleef een onvergetelijke buitenlandse ervaring zoals duizenden studenten voor jou. Kriebels gekregen maar nog steeds aan het twijfelen? Wij vertellen je waarom je dit avontuur niet aan je mag laten voorbijgaan!

Mooi op je cv

Internationale ervaring is een pluspunt voor veel bedrijven en springt in het oog op je cv. Het getuigt van flexibiliteit en zelfstandigheid. Het is ook de beste manier om een internationale carrière te starten.

Ontdek nieuwe kwaliteiten

Openheid, vindingrijkheid en op je eigen benen staan. Dit zijn slechts een paar kwalitieiten die je verwerft en verbetert door je buitenlandse ervaring. Sta open voor het onbekende en ontwikkel nieuwe kanten van jezelf.

Taal en cultuur

Een groot voordeel van in een ander land studeren is het feit dat je de taal van je bestemming grondig leert spreken. Jezelf onderdompelen in een cultuur is immers de beste manier om een taal te leren. En een nieuwe taal opent nieuwe deuren in je leven.

Genoeg voordelen dus! Maar hoe begin je hier nu aan? Er zijn verschillende manieren om in het buitenland te studeren. Vind hier de perfecte weg voor jou.

1. Marshallplan

De Federatie Wallonië-Brussel biedt een subsidie aan die varieert van 3.500 euro tot 7.000 euro naargelang de duur van het verblijf. Een voorwaarde: de studie moet plaatsvinden in een Nederlandstalige, Engelstalige of Duitstalige regio. De markt wordt opgedeeld door drie grote organisaties: WEP, AFS en YFU.

2. Erasmus

Met dit uitwisselingsprogramma kan je een deel van je opleiding afronden in een instelling waarmee je school of universiteit een overeenkomst heeft gesloten. De gemiddelde beurs bedraagt volgens L’Echo 250 euro per maand.

3. Complementaire master

Hier kan je kiezen tussen drie verschillende disciplines: MBA (Master in Business Administration), LLM (master in de rechten), Msc (master of science). Om een studiebeurs te krijgen moet je wel eerst slagen voor een speciale test (IELTS, TOEFL…)

4. Stage

Je kan ook gaan werken in plaats van te studeren in het buitenland. Zulke kansen vind je via Forem, Awex of zelfs WBI (Wallonië-Brussel Internationaal).

Nillab Rasheeq