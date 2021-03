Legaal hacken? Een droomjob?

Sommigen weten al in de lagere school, «Ik wil kok worden» of «Ik wil tandarts worden». Anderen blijven tot hun 18de de schouders ophalen als er gevraagd wordt wat ze willen studeren. Enkelen antwoorden «Ik wil hacker worden», maar wat betekent dat juist? En is cyber security enkel hacking of zijn er nog andere mogelijkheden?

Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over bedrijven die gehackt worden, mensen die opgelicht worden door frauduleuze e-mails of telefoontjes. Cyber security experts zijn steeds meer nodig om de samenleving te beschermen tegen deze toenemende dreiging. In 2014 werd daarom de Cyber Security Challenge (CSCBE) opgericht, een wedstrijd die IT-studenten van meer dan 25 hogescholen en universiteiten in België laat kennismaken met de verschillende mogelijkheden binnen cyber security.

Tijdens de Qualifiers worden de studenten uitgedaagd via verschillende online challenges, waarbij ze zoveel mogelijk punten moeten verzamelen. De top 60 teams gaan door naar de Finals, waarbij studenten zowel online, als in interactie met cyber security experts bepaalde vraagstukken moeten oplossen.

Door COVID-19 zijn er enkele veranderingen in het vertrouwde plan. «De digitale editie loopt het dit jaar nét iets anders», vertelt Vincent Defrenne, Partner van de CSCBE en Director van NVISO. «We hebben gekozen voor een digitaal platform waarin iedereen vrij kan rondlopen, de ruimte kan ontdekken en kan interageren met elkaar. En, zoals in het echte leven, als je van elkaar wegloopt, dan kan je elkaar niet meer horen natuurlijk.»

Waarom zou je als student meedoen?

«Ten eerste omwille van de ervaring én de uitdaging om samen met een team zoveel mogelijk puzzels op te lossen», legt Sébastien Deleersnyder, mede-organisator van de CSCBE en CEO van Toreon, uit. «Daarnaast krijg je ook de kans om te netwerken met de organisatie én de sponsors. Veel sponsors zijn nog op zoek naar stagiairs of studenten die in de nabije toekomst afstuderen en kijken er dan ook naar uit om jullie te ontmoeten. En ten laatste voor de hoofdprijs natuurlijk, want het winnende team krijgt een ticket voor de cyber security conferentie ‘DEFCON’ in Las Vegas. Moet je winnen om in de prijzen te vallen? Nee hoor, meerdere teams in de Finals gaan met iets leuks naar huis, van gerenommeerde trainingen tot leuke security gadgets.»

De 7e editie van de Cyber Security Challenge vindt dit jaar plaats op 9 & 10 maart (Qualifiers) en op 26 & 27 maart (Finals). Inschrijven kan tot en met 9 maart via platform.cybersecuritychallenge.be/register.