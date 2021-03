Het coronapak: dé outfit die je nodig hebt voor al je online meetings

Sinds het begin van de coronacrisis is onze werkkledij een stuk informeler geworden. De meesten onder ons zitten nu eenmaal de hele dag in ons eentje in ons thuiskantoor, dus waarom zou je je netjes kleden als je ook gewoon in joggingpak kan werken?

Uiteraard is er ook een uitzondering die ervoor zorgt dat we ons soms toch een beetje uitsloven wanneer we voor onze kledingkeuze van de dag staan: de online meeting. Je wil tenslotte niet dat je collega’s je in je thuispak zien zitten, want echt professioneel ziet dat er niet uit. En dus trek je voor de gelegenheid toch maar iets deftigs aan – allez, aan de bovenkant dan toch. Die pantoffels ziet niemand.

Pyjamapak

Maar wat als je stijl en comfort kon combineren? Wat als je je zelfs voor een online meeting niet meer hoefde om te kleden en gewoon in je chillpak kon opdagen? Dat is precies wat de Japanse Taichi Ito van Whatever Inc dacht. Hij maakte zich de bedenking toen hij zag dat zijn vrouw speciaal voor zo’n meeting haar kantoorkledij aantrok en vroeg zich af of het niet beter kon. Zo kwam hij op het idee van de WFH Jammies.

Chic vanboven, chill beneden

Het idee achter het ontwerp is heel simpel. Het coronapak voelt aan als een pyjama en is dat in principe ook, maar het bovenste stuk van het kledingstuk – het deel dat in beeld verschijnt – is formeel. Zo denken je collega’s dat je een deftig hemd draagt, terwijl je gewoon in jogging achter je bureau zit. Simpel, maar geniaal. Voor de WFH Jammies betaal je 75 euro en het ontwerp is vooral in de Verenigde Staten al erg populair. Binnenkort misschien ook in België?