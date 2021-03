Extra jobs verwacht in alle sectoren, behalve horeca

Werkgevers in België zijn weer iets optimistischer over de jobcreatie in de komende maanden. In alle sectoren, de horeca uitgezonderd, zouden er banen moeten bijkomen. Maar de coronapandemie zal dit jaar nog niet volledig verteerd zijn: maar iets meer dan een kwart (28 procent) van de werkgevers verwacht dat het aanwervingsritme tegen eind dit jaar weer op precoronaniveau zit. Dat blijkt uit de nieuwste tewerkstellingsbarometer van hr-bedrijf Manpower.

Van de 474 werkgevers die eind januari bevraagd werden, zei 13 procent te overwegen om tussen nu en eind juni het personeelsbestand uit te breiden. Vier procent denkt aan een inkrimping en 80 procent verwacht dat het aantal werknemers niet zal veranderen.Het voor seizoensinvloeden aangepaste verschil tussen de optimisten en pessimisten geeft een nettotewerkstellingsprognose van +8 procent. Dat is twee procentpunten meer dan drie maanden geleden. Maar wel 5 procentpunten minder dan een jaar geleden.

Werkgevers in Wallonië meest optimistisch

In de drie gewesten worden er extra banen verwacht. De werkgevers in Wallonië zijn het meest optimistisch (met een nettotewerkstellingsprognose van +13 procent), voor die in Vlaanderen (+7 procent) en Brussel (+2 procent).

In zeven van de acht bevraagde sectoren zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief, met de bouwsector (+18 procent) op kop. De horeca is de enige sector met negatieve prognoses. Met -23 procent gaat het om «de zwakste nettotewerkstellingsprognose die ooit in deze sector werd geregistreerd sinds de lancering van de enquête in België in 2003», klinkt het.

Meer vertrouwen

In het algemeen «winnen de werknemers aan vertrouwen en neemt de wervingsactiviteit toe in vergelijking met het vorige kwartaal», besluit Philippe Lacroix, de managing director van ManpowerGroup BeLux, uit de rondvraag. Maar de kracht van het herstel zal volgens hem afhangen van het succes van de vaccinatiecampagne. Werkgevers kunnen hun werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren, maar ze kunnen hen wel aanmoedigen door bijvoorbeeld de nadruk te leggen op de voordelen van vaccinatie.