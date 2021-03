Crisisoverleg in Buckingham Palace: “Ze kunnen niet langer zwijgen”

De Britse koninklijke familie heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van prins Harry en zijn vrouw Meghan in een geruchtmakend interview met Oprah Winfrey, maar er is crisisoverleg, zo heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld.

Volgens de BBC is er overleg op het hoogste niveau, want het is voor Buckingham Palace in toenemende mate onhoudbaar om niets te zeggen. Niettemin willen de royals “zich niet overhaast voelen om zomaar iets te zeggen.”

In het vraaggesprek hadden de hertog en hertogin van Sussex het onder andere over racisme, mentale gezondheid, media en andere royals.

Vaccinatiecentrum

Prins Charles, vader van Harry, is vandaag voor het eerst in het openbaar verschenen sinds het interview, aldus SkyNews. Hij bezocht met zijn echtgenote Camilla een vaccinatiecentrum in Londen. De troonopvolger leek in goede doen toen hij mensen bedankte voor het uitrollen van de coronavacccinatiecampagne.