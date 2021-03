België rondt de kaap van 1 miljoen vaccins

België heeft de drempel van 1 miljoen toegediende vaccins overschreden. Dat heeft Sabine Stordeur van de taskforce vaccinatie gezegd tijdens de persbriefing van het Crisiscentrum. Volgens de cijfers die beschikbaar zijn op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano, hebben 644.933 mensen een eerste dosis gekregen, van wie 345.696 mensen een tweede dosis gekregen hebben.

Fase 1b van de vaccinatiecampagne, voor onder meer de 65-plussers die niet in een woonzorgcentrum verblijven, is deze week van start gegaan. “De opstart van deze nieuwe fase houdt in dat een groter aantal mensen sneller optimaal zal worden beschermd tegen COVID-19”, benadrukte Stordeur.

Hoge doeltreffendheid

Volgens haar toont de vaccinatie van het personeel en de bewoners van woonzorgcentra en van het ziekenhuispersoneel (fase 1a) overigens “de zeer hoge doeltreffendheid van de vaccins” aan. “Een week nadat ze hun tweede dosis van het Pfizer-vaccin hadden gekregen, testte maar 0,13 procent van de mensen positief op COVID-19”, zei Stordeur. “Deze percentages waren eveneens zeer laag bij mensen die de twee doses van het Moderna-vaccin kregen of één dosis van het AstraZeneca-vaccin.”

Ze benadrukte voorts dat het belangrijk is om «onze ouders en grootouders” aan te moedigen om zich effectief te laten vaccineren. “De uitnodigingen werden net verstuurd, met de post, via e-mail of sms.”

Eénmalige dosis van Johnson & Johnson

Wat de vaccinatie van daklozen betreft, zei Stordeur tot slot dat die gepland is in fase 2 van de strategie, wanneer de bredere bevolking aan de beurt komt. “Idealiter worden deze mensen gevaccineerd met een eenmalige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin, tenzij zij verbonden zijn aan een opvangcentrum. Het is dus eerder belangrijk om over vaccins te beschikken die logistiek makkelijk te zetten zijn, dan daklozen in een bepaalde fase op te nemen.”

Half miljoen vaccins op voorraad

Ons land heeft intussen net geen anderhalf miljoen dosissen van de voorlopig drie goedgekeurde vaccins (AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna) gekregen. Dat blijkt uit de wekelijkse stand van zaken van zondag die het geneesmiddelenagentschap FAGG dinsdag op zijn site publiceerde. Van Pfizer hebben we al het grootste aantal dosissen gekregen (982.605). Vorige week gaf de taskforce al te kennen dat de leveringen door Pfizer na een moeilijk begin gestabiliseerd zijn. Van AstraZeneca zijn er 415.200 dosissen geleverd. Moderna lijkt nog wat achterop te hinken, met 94.800 geleverde dosissen.