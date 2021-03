MOVIES. ‘Raya and the Last Dragon’: een Disney-prinses zoals we ze graag zien

Na ‘Rapunzel’, ‘Frozen’ en ‘Vaiana’ zet Disney de modernisering van zijn prinsessensuite verder met ‘Raya and the Last Dragon’. Die ambitieuze actiefilm, die tijdens de lockdown afgewerkt werd, vermijdt vaardig de valstrikken van culturele toe-eigening. Het creatieve duo achter de film klonk tijdens hun gesprek met Metro dan ook moe, maar trots.

Jullie hebben de film deels gemaakt tijdens de lockdown. Op welk moment hadden jullie de indruk dat alles goed zat?

Don Hall (regisseur): «Bij Disney organiseren we altijd van bij het begin van de productie voorstellingen van ons werk. Die zijn essentieel om de reacties van onze collega’s te peilen, om te horen wie wanneer lacht en wie om welke reden de adem inhoudt. Daar was plots geen sprake meer van toen we tijdens de lockdown gedwongen werden om thuis te blijven. We zijn dan maar online voorstellingen blijven doen, en bij de derde begonnen onze telefoons plots non-stop te biepen. Al onze collega’s wilden ons vertellen op welk moment ze precies de krop in de keel hadden gekregen.» (lacht)

Wie of wat vertegenwoordigt een Aziatisch personage als Raya in jullie ogen?

Qui Nguyen (scenariste): «De roots van mijn familie liggen in Vietnam, en de enige held met wie ik me als kind kon identificeren, was Bruce Lee. Ik heb geprobeerd om een personage te creëren waar ik en mijn kinderen zich gemakkelijk in zouden kunnen vinden. In actiefilms zijn onze alter ego’s vaak heel ernstig, ijzig en geobsedeerd door erekwesties. Terwijl ik eigenlijk nog nooit heb stilgestaan bij de eer van mijn familie. (lacht) Ik wou zien of ik iemand kon verzinnen die amusant was, met een levendig karakter. Dat had me als kind geïnspireerd en het had me ook wat speelruimte gegeven, denk ik.»

Welk doel hadden jullie voor ogen met de filmmuziek?

Don Hall: «We wilden muziek die gewicht zou geven aan de vele actiescènes en tegelijk de muzikale cultuur van Zuidoost-Azië zou weerspiegelen. Om zo creatief en respectvol mogelijk te werk te gaan, hebben we een groep experts op het vlak van de cultuur uit die regio bij elkaar gebracht. Onze componist James Newton Howard (bekend van de ‘Batman’-trilogie en de ‘Hunger Games’-saga) heeft een beroep gedaan op hun aanwijzingen en kennis om muziek te schrijven. Het resultaat is wonderlijk. Ik zou er constant naar kunnen luisteren!»

Stanislas Ide