Waarom miauwen katten nu eigenlijk echt?

Jullie zijn waarschijnlijk als twee handen op één buik, je kat en jij. Het slimme diertje weet meteen hoe ze jou moet paaien om knuffels en kattenbrokken van je te krijgen. Toch spreken jullie niet dezelfde taal en is het soms lastig communiceren. Wat betekent dat gemiauw van je poezenvriendje eigenlijk?

Soms is het niet helemaal duidelijk wat je kat van je wil. Het dier is wel aan het miauwen, maar je vraagt je af waarom. Iets wat zeker is, is dat je vriendje dat doet voor jou. Wist je dat volwassen katten helemaal niet naar elkaar miauwen, maar dat enkel doen om met ons, de mens, te communiceren? Met gemiauw probeert je kat je aandacht voor zich te winnen.

Communiceren katten dan in stilte met elkaar? Nee, er zijn wel enkele uitzonderingen. Een mamapoes praat wel degelijk met haar baby’s. Met miauwen op verschillende toonhoogtes wil ze haar kindjes vertellen dat ze ‘aan tafel’ moeten komen of dat ze hun mama moeten volgen. Volwassen katten sissen, grommen en blazen dan weer naar elkaar, in plaats van te miauwen.

Kattenwoordenschat

De geluiden die de kat speciaal voor ons maakt, betekenen ook allemaal iets anders. Voor mensen die geen kat hebben lijken alle miauwtjes hetzelfde, maar dat blijkt niet waar. Een kat heeft namelijk een eigen woordenschat opgebouwd om jou iets te vertellen. Het dier gebruikt het bijvoorbeeld wanneer het naar buiten wil, honger heeft, hallo komt zeggen of geaaid wil worden. Ondanks het feit dat iedere kat zijn eigen unieke geluiden heeft, zijn dit enkele richtlijnen:

Felle, schreeuwende miauw: Je kat schrikt. Bijvoorbeeld van een hard geluid of wanneer je per ongeluk op zijn staartje staat.

Van hoog naar laag miauwen: Je kat is angstig om een bepaalde reden.

Zachte, korte miauwtjes: Je vriendje wil heel erg graag aandacht van jou.

Korte luide miauwtjes: Je diertje wil je eraan herinneren dat ze honger heeft of al heel lang geen aandacht meer heeft gehad. Ze begint wat ongeduldig te worden.

Een ‘prrrr’ geluid: Dat kan een ‘hallo’ zijn, of een manier om te laten zien dat je kat je erg lief vindt.

Een harde lange miauw: Je kat is niet zo tevreden. Ze wil echt heel graag naar buiten, nieuw voer of heeft pijn. Probeer er bij deze miauw achter te komen wat er loos is.

Goede kennis

Hoe langer je kat en jij elkaar kennen, hoe sneller je zult begrijpen wat het diertje bedoelt. Niet altijd valt een miauw echter te plaatsen. Zit je met je handen in het haar omdat je kat extreem veel miauwt zonder verklaarbare reden? Ga dan naar de dierenarts om te controleren of je vriendje geen dieper liggende problemen heeft.