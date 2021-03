Olga Leyers over de liefde: “Dat vind ik niet aantrekkelijk aan een man”

Olga Leyers, de jongste dochter van Jan Leyers, is al een tijdje vrijgezel. Daar is ze perfect gelukkig mee. Mocht ze opnieuw willen gaan daten, dan weet ze goed wat ze wil en niet wil.

De 23-jarige spring-in-‘t-veld was tot 2019 enkele jaren samen met Bazart-gitarist Simon Nuytten, al namen ze tussentijds een half jaar pauze. Intussen is Olga al een tijdje single en dat bevalt haar zeer goed. “Ik ben al meer dan een jaar heel gelukkig. (knipoogt) Verder hou ik het graag wat mysterieus. Op dit moment geef ik mezelf qua geluk een negenenhalf op tien. Ik heb zulke goede vrienden, mijn examens waren top, en ik woon nu een jaar alleen. Voor het eerst in mijn leven”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Dagdromer

Olga, die tegenwoordig een eigen kledingcollectie heeft bij de Belgische modeketen ZEB, weet perfect wat ze (niet) wil in de liefde, zo vertelt ze. “Iemand met een passie, die weet wat hij wil. Wat ik niet aantrekkelijk vind, is een man met een neurotisch proper kantje. Liever een dagdromer die voor zich uitstaart dan iemand die zeurt over het dopje dat scheef op de melkbus staat. Ik hou ervan als iemand de ander in zijn of haar waarde laat. Dat hij geduld heeft met de andere – wat ook van mijn kant al fel verbeterd is. Uiterlijke eisen heb ik niet. Dat kan echt iedereen zijn”, klinkt het.

Klik met oudere mannen

Qua leeftijd heeft ze toch een voorkeur voor mannen die ouder zijn dan haar. “Hij moet inderdaad oud genoeg zijn. Ik heb niks tegen mijn leeftijdsgenoten. Maar ik sta al sinds mijn zestiende op feestjes tussen mensen van dertig die dansen op Michael Jackson en Prince. Ik belandde in een poule van oudere mensen, met wie ik blijkbaar sneller een klik heb”, luidt het.

Klassiek

In ieder geval zou ze graag plots de juiste man tegen het lijf lopen. Nog veel afwisselen is niet echt haar ding. “Ik merk steeds sneller: ai, dit wordt niet beter. En dan stopt het. Jammer, want na elke relatiebreuk word je een beetje cynischer in de liefde. Voor mij moeten er alleszins niet nog tien volgen, ik ben op dat vlak vrij klassiek. Het concept van één vaste partner in het leven? Dat vind ik mooi. Het is leuk om samen een wereld op te bouwen, vol inside jokes en wederzijds begrip, waarin je elkaar tegelijk genoeg vrijheid geeft”, besluit ze.