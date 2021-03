Jambon over deze officiële coronamaatregel: “Ernstige inbreuk op onze vrijheid”

“De avondklok is een heel ernstige inbreuk op onze vrijheid.” Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in ‘De Zevende Dag’ op Eén gezegd, ook al werd die maatregelen verlengd door het Overlegcomité, waarin alle bestuursniveau’s van ons land in zetelen. “Ik hoop dat de federale regering ons wat dat betreft wat vrijheid geeft.”

Jambon hoopt dat er op het volgende Overlegcomité over de avondklok kan worden gepraat. “Ik denk dat dat een zware discussie gaat worden”, zei hij zondag. “Ik ben er altijd een koele minnaar van geweest. We hebben in Vlaanderen ook altijd kunnen vermijden dat die verder uitgebreid wordt.”

Geen vervroeging

Een vervroeging is wat hem betreft dus al zeker niet aan de orde. “Als men de avondklok unilateraal gaat uitbreiden, is dat tegen de geest zoals we tot nu gewerkt hebben. De dag dat het op tafel ligt om de avondklok af te schaffen, sta ik aan die zijde.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verdedigt de maatregel nog, maar zei zondag wel dat op elk Overlegcomité moet worden nagegaan of de motivering ervoor nog standhoudt.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil zo snel mogelijk af van de avondklok. “Het lijkt ons wel redelijk om de avondklok op te heffen in april”, zei hij. “Want het is een hele inperking van onze vrijheid. Tegen de dag dat de horeca open gaat, lijkt het ons noodzakelijk dat de avondklok verdwijnt.”

“Ik zie mezelf geen wattenstaafje in mijn neus stoppen”

Die horeca wil hij liefst nog sneller openen dan 1 mei, de datum die vrijdag naar voor werd geschoven. “Het gaat om ten laatste 1 mei, want ik vind dat de vaccinatie moet versnellen”, zei Bouchez.

De gedeeltelijke heropening van café’s en restaurants zal gepaard gaan met de inzet van sneltests, werd vrijdag overeengekomen. “Het gaat om een princiepsbeslissing”, aldus Jambon zondag. “Het is nu aan de federale minister van Volksgezondheid om een teststrategie uit te werken. Ik zie mezelf geen wattenstaafje in mijn neus stoppen, maar als je zelf een speekseltest kan doen, kan ik me voorstellen dat dat doenbaar is.”