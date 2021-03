Interview Harry en Meghan zindert na in de media: “Verwoestend voor koningshuis”

Van “verwoestend voor de monarchie” tot “Annus Harrybilis voor de Queen”, de Britse media hebben vandaag maar aandacht voor één ding: het langverwachte interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan Markle. Daarin spreekt het koppel openlijk over racisme binnen Buckingham Palace en de zelfmoordgedachten van Markle.

“Meghan beschuldigt paleis van racisme”, kopt Daily Mail. Daarmee verwijst de krant naar de uitspraak van de hertogin van Sussex, die zei dat er “tijdens haar zwangerschap gesprekken met Harry plaatsvonden over hoe donker de kleur van Archie zou zijn”. Meghan weigerde aan Oprah wel te zeggen met wie die gesprekken hadden plaatsgevonden. “Ze vroegen hoe donker Archie’s huidskleur ging zijn”, kopt de tabloid Daily Mirror.

Het interview was overal voorpaginanieuws.

Zelfmoordgedachten

The Sun focust vooral op de zelfmoordgedachten van Markle. «Ik voelde me suïcidaal», klinkt het daar op de voorpagina. Meghan gaf in het interview toe dat ze met zelfmoordgedachten kampte op het hoogtepunt van de crisis binnen de Britse paleismuren. Zo bleek ze nauwelijks bewegingsruimte te hebben. “Ik wilde niet meer leven, het was een beangstigende constante gedachte”, aldus Markle, die naar eigen zeggen gevraagd had om professionele hulp, maar die van de hofhouding niet kreeg omdat het ongepast was.

Openbare omroep BBC spreekt van een “verwoestend” interview voor de monarchie en “een klap voor de instelling”. Royaltywatcher Jonny Dymond noemt het interview zelfs een “worst-case scenario”, maar benadrukt wel dat we op dit moment maar één kant van het verhaal te horen krijgen.

Queen blijft baken van rust

The Times gooit het over een ietwat andere boeg en zet de Britse Queen op de voorpagina. Die sprak zondag de natie toe in haar jaarlijkse Commonwealth speech. Daarin repte ze met geen woord over het interview, maar hintte ze wel subtiel naar Meghan en Harry. “Het contact met onze familie is essentieel in deze periode”, klonk het. “Queen benadrukt haar taak, terwijl Meghan ronduit spreekt”, aldus de Britse krant. Ook Daily Express zet de Queen op de voorpagina met de quote “Plichtsbesef en familie verenigt ons”.

Metro komt met een Latijnse woordspeling, namelijk “Annus Harrybilis” voor de Queen. Daarmee wordt verwezen naar het vreselijke jaar dat de Queen achter de rug heeft. Zo was er naast de brexit-sage onder meer de ’megxit’, de coronacrisis en de gezondheidsproblemen van haar man, prins Philip.